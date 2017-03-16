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16:31 (мск), источник: Sputnik.md

Додон хочет вернуть в школы историю Молдовы

КИШИНЕВ, 16 мар — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон направил правительству республики письмо с просьбой ввести в школах с нового учебного года дисциплину «история Молдовы».

Источник: Sputnik.md

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Ион Чебан, текст письма в четверг направлен в кабмин.

«За 25 лет независимости Республики Молдова нам, гражданам этой страны, навязывают концепцию, которая не признает молдавский народ и государственность. Начиная с 1990 года история нашей страны заменяется. На данный момент, если оставить в школьной программе дисциплины “история румын”, это создает ряд препятствий, в том числе того, что касается консолидации государственности Республики Молдова. Эта дисциплина сохраняет в обществе напряженность и неясность в отношении будущего молдавского государства», — говорится в тексте письма.

В связи с этим президент страны настаивает на аннулировании указа № 124 от 7 марта 2012 года. Именно данным документом министерство просвещения утвердило изменение названия дисциплины «история» на «история румын и всемирная история». Кроме того, Додон требует ввести с 2017—2018 учебного года предмет «история Молдовы».

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