Кабмин на месяц продолжил действие чрезвычайных мер в энергетике

«Ситуация очень сложная. То, что у нас не было веерных отключений, — это только потому, что мы создали запас прочности. Но сейчас этот запас прочности исчерпывается», — сказал Гройсман.

Ранее Гройсман отмечал, что предупреждал о действиях, которые могут нарушить энергетический баланс страны, но рассчитывал, что их предпримут россияне, которые в ответ на отказ Украины покупать российский газ заблокируют поставки угля.

«Но россиянам не пришлось ничего делать самим, они сделали все чужими руками. И только потому, что мы хорошо подготовились к отопительному сезону, мы смогли удержать ситуацию», — подчеркнул глава правительства.

Как сообщал УНИАН, чрезвычайная ситуация в украинской энергетике была во многом обусловлена объявленной в январе блокадой поставок в Украину антрацита с неподконтрольных украинским властям территорий. Несмотря на то, что добыча угля велась компаниями, зарегистрированными в Украине, отгрузка и поставка их продукции фактически остановилась. С 10 февраля уголь не поступает на тепловые станции и предприятия металлургии, что грозит остановкой производства тепла, электроэнергии, а также срывом производственных контрактов и сокращением доходов металлургических компаний.