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13:59 (мск), источник: УНИАН

Кабмин на месяц продолжил действие чрезвычайных мер в энергетике

По словам Гройсмана, «то, что у нас не было веерных отключений, — это только потому, что мы создали запас прочности. Но сейчас этот запас прочности исчерпывается».

Источник: УНИАН

Кабинет министров Украины на месяц продолжил действие принятых в середине февраля чрезвычайных мер на рынке электроэнергетики для обеспечения стабильного энергоснабжения потребителей.

Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства по предложению премьер-министра Владимира Гройсмана.

«Ситуация очень сложная. То, что у нас не было веерных отключений, — это только потому, что мы создали запас прочности. Но сейчас этот запас прочности исчерпывается», — сказал Гройсман.

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Ранее Гройсман отмечал, что предупреждал о действиях, которые могут нарушить энергетический баланс страны, но рассчитывал, что их предпримут россияне, которые в ответ на отказ Украины покупать российский газ заблокируют поставки угля.

«Но россиянам не пришлось ничего делать самим, они сделали все чужими руками. И только потому, что мы хорошо подготовились к отопительному сезону, мы смогли удержать ситуацию», — подчеркнул глава правительства.

Как сообщал УНИАН, чрезвычайная ситуация в украинской энергетике была во многом обусловлена объявленной в январе блокадой поставок в Украину антрацита с неподконтрольных украинским властям территорий. Несмотря на то, что добыча угля велась компаниями, зарегистрированными в Украине, отгрузка и поставка их продукции фактически остановилась. С 10 февраля уголь не поступает на тепловые станции и предприятия металлургии, что грозит остановкой производства тепла, электроэнергии, а также срывом производственных контрактов и сокращением доходов металлургических компаний.

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