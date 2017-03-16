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14:19 (мск), источник: ИА REGNUM

Зюганов внес мэра Новосибирска в число кандидатов на президентские выборы

Анатолий Локоть оказался в числе двух десятков кандидатов, которых назвал Геннадий Зюганов.

Источник: РИА "Новости"

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть оказался в числе тех, кого председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов внес для обсуждения в качестве кандидатов на президентские выборы 2018 года. Об этом на пресс-конференции в столице Сибири заявил член президиума ЦК партии Сергей Обухов.

Как сказал Обухов, в этом году партию ждут два съезда. В мае состоится отчетно-выборный Съезд партии, который определит стратегию на предстоящие пять лет. Новосибирск, наряду с Нарьян-Маром, Иркутской и Орловской областями — та территория, где коммунисты, по словам члена президиума ЦК партии, показывают образец эффективного управления и решения социально-экономических задач.

А в декабре состоится съезд, на котором партия выдвинет кандидата на президентские выборы 2018 года. По словам Сергея Обухова, Геннадий Зюганов внес 21 кандидатуру для обсуждения, среди них — мэр Новосибирска Анатолий Локоть, губернатор Иркутской области Сергей Левченко и депутат Государственной думы от Алтайского края Сергей Шаргунов. Майский съезд из 21-го кандидата выберет пять-шесть наиболее авторитетных лидеров, из которых съезд в декабре выберет одного.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о возможном выдвижении кандидатуры сегодняшнего мэра Новосибирска Анатолия Локтя на предстоящих президентских выборах в 2018 году еще в январе заявил известный новосибирский общественный активист Владимир Кириллов.

Однако пресс-секретарь градоначальника Новосибирска Артем Роговский опроверг данную информацию, заявив, что планов баллотироваться на выборах президента России у Локтя нет.

«Анатолий Евгеньевич продолжает работать там, куда его выбрали новосибирцы — мэром города. Больше и не скажешь ничего», — отмечал тогда Роговский.

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