Зюганов внес мэра Новосибирска в число кандидатов на президентские выборы
Анатолий Локоть оказался в числе двух десятков кандидатов, которых назвал Геннадий Зюганов.
Анатолий Локоть оказался в числе двух десятков кандидатов, которых назвал Геннадий Зюганов.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть оказался в числе тех, кого председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов внес для обсуждения в качестве кандидатов на президентские выборы 2018 года. Об этом на
Как сказал Обухов, в этом году партию ждут два съезда. В мае состоится
А в декабре состоится съезд, на котором партия выдвинет кандидата на президентские выборы 2018 года. По словам Сергея Обухова, Геннадий Зюганов внес 21 кандидатуру для обсуждения, среди них — мэр Новосибирска Анатолий Локоть, губернатор Иркутской области Сергей Левченко и депутат Государственной думы от Алтайского края Сергей Шаргунов. Майский съезд из 21-го кандидата выберет
Как ранее сообщало ИА REGNUM, о возможном выдвижении кандидатуры сегодняшнего мэра Новосибирска Анатолия Локтя на предстоящих президентских выборах в 2018 году еще в январе заявил известный новосибирский общественный активист Владимир Кириллов.
Однако
«Анатолий Евгеньевич продолжает работать там, куда его выбрали новосибирцы — мэром города. Больше и не скажешь ничего», — отмечал тогда Роговский.