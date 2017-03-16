Королева Великобритании одобрила закон о выходе страны из ЕС
Королева Великобритании Елизавета II подписала законопроект о начале процедуры выхода страны из Евросоюза.
Королева Великобритании Елизавета II подписала законопроект о начале процедуры выхода страны из Евросоюза.
Ранее на этой неделе законопроект о приведении в действие Статьи 50 Лиссабонского договора был окончательно одобрен обеими палатами британского парламента.
Согласно Статье 50 Лиссабонского договора, каждая страна- член Евросоюза вправе принять решение покинуть его. Для этого необходимо формально уведомить об этом решении Европейский совет и начать процесс переговоров.
Это вряд ли произойдет на следующей неделе, когда пройдет неформальный саммит стран ЕС. Он приурочен к 60-летию Римского договора, который заложил основу для Европейского экономического сообщества — предшественника Евросоюза.
Формат предстоящих переговоров о «брексите» пока не ясен: Лондон настаивает на том, чтобы их частью был торговый договор, но Брюссель выступает за разведение переговоров по соглашению об условиях выхода и по торговому договору.
Великобритания хочет как можно скорее заключить соглашение, чтобы гарантировать права граждан ЕС, проживающих на ее территории, и британцев, проживающих в Евросоюзе.
Возможный ход событий: