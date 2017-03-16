Королева Великобритании одобрила закон о выходе страны из ЕС

Согласно Статье 50 Лиссабонского договора, каждая страна- член Евросоюза вправе принять решение покинуть его. Для этого необходимо формально уведомить об этом решении Европейский совет и начать процесс переговоров.

Ранее на этой неделе законопроект о приведении в действие Статьи 50 Лиссабонского договора был окончательно одобрен обеими палатами британского парламента.

Премьер-министр Тереза Мэй говорила, что намерена запустить процесс «брексита» до конца марта.

Это вряд ли произойдет на следующей неделе, когда пройдет неформальный саммит стран ЕС. Он приурочен к 60-летию Римского договора, который заложил основу для Европейского экономического сообщества — предшественника Евросоюза.

Формат предстоящих переговоров о «брексите» пока не ясен: Лондон настаивает на том, чтобы их частью был торговый договор, но Брюссель выступает за разведение переговоров по соглашению об условиях выхода и по торговому договору.

Великобритания хочет как можно скорее заключить соглашение, чтобы гарантировать права граждан ЕС, проживающих на ее территории, и британцев, проживающих в Евросоюзе.

Возможный ход событий:

Конец марта — Великобритания приводит в действие статью 50

Апрель — ожидается, что глава Европейского совета Дональд Туск созовет лидеров и глав правительств 27 стран-членов ЕС (без Великобритании) на саммит с тем, чтобы выдать мандат Европейской комиссии на ведение переговоров по «брекситу».

После саммита 27-ми — Европейская комиссия обнародует рекомендации по ведению переговоров на основании мандата, выданного на саммите. Возможно, будет указано на необходимость ведения параллельных переговоров по заключению торгового договора между ЕС и Великобританией.

Апрель-май 2017 — начало переговоров

Осень 2017 года — британское правительство приводит в действие законодательство о выходе из ЕС и принимает отдельный закон, интегрирующий в британское законодательство все нормативные акты, принятые в период членства страны в ЕС (предполагается, что в дальнейшем эти законодательные акты будут изменяться или отменяться парламентом по мере необходимости).

Октябрь 2018 года — окончание переговоров (согласно статье 50, переговоры могут быть продолжены, однако это подлежит одобрению всех 27 членов Евросоюза).

Октябрь 2018 -март 2019 года — обе палаты парламента, Европарламент и Европейский совет проводят голосование по поводу заключаемого соглашения.