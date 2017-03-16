Президент РМ Игорь Додон встретится с Президентом РФ Владимиром Путиным и Патриархом Московским и всея Руси Кириллом

Также стало известно о том, что в ходе визита состоятся встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

«В ходе встречи с российским президентом мы обсудим динамику наших отношений и дополнительные меры по их интенсификации. Хочу напомнить, что в рамках предыдущей встречи мы договорились о возвращении на российский рынок продукции крупнейших винодельческих предприятий Молдовы, о миграционной амнистии целого ряда категорий молдавских трудовых мигрантов. В ходе предстоящей встречи хочу поднять вопросы об увеличении категорий молдавских граждан, на которых распространится миграционная амнистия, а также о расширении категорий товаров наших производителей, которые получат доступ на российский рынок», — заявил президент.