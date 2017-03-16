Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды»
Военный эксперт: армия РФ не продержится против ВСУ больше суток
Жильцов пятиэтажек смогут выселять принудительно
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
Как стать космонавтом Роскосмос объявил открытый набор в космонавты для первых полетов к Луне
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
Стало известно, как будут сносить столичные девятиэтажки
В Дубае напечатают на принтере первый небоскреб
«Время поставить мат»: РФ 3 года готовила Киеву юридический удар
Не технический сбой: Джигурда о выдворении из ДНР
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Ученые рассказали, как обуздать страсть к шоколаду
«Кнопка» за 20 тыс. руб. для подержанных авто: есть подробности
Самые необычные мосты в мире (видео)
Фоторепортажи
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
10Фестиваль весны в Индии
8Марш ветеранов Ваффен СС
12Первая женщина в космосе
16:29 (мск), источник: Actualitati.md

Президент РМ Игорь Додон встретится с Президентом РФ Владимиром Путиным и Патриархом Московским и всея Руси Кириллом

Президент Республики Молдова Игорь Додон начинает рабочий визит в Российскую Федерацию. Кроме президента в состав делегации входят депутаты парламента Молдовы, советники президента и ведущие экономические агенты нашей страны, сообщает Actualitati.md.

Источник: Actualitati.md

Также стало известно о том, что в ходе визита состоятся встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

«В ходе встречи с российским президентом мы обсудим динамику наших отношений и дополнительные меры по их интенсификации. Хочу напомнить, что в рамках предыдущей встречи мы договорились о возвращении на российский рынок продукции крупнейших винодельческих предприятий Молдовы, о миграционной амнистии целого ряда категорий молдавских трудовых мигрантов. В ходе предстоящей встречи хочу поднять вопросы об увеличении категорий молдавских граждан, на которых распространится миграционная амнистия, а также о расширении категорий товаров наших производителей, которые получат доступ на российский рынок», — заявил президент.

Глава государства также отметил, что в программе визита — участие в бизнес-форуме, на который он получил приглашение от целого ряда авторитетных бизнес-ассоциаций России.

Уверен, данное мероприятие будет служить дополнительным толчком в наших двухсторонних торговых отношениях и приведёт к существенному увеличению российских инвестиций в молдавскую экономику.
Игорь Додон

«Будет много других интересных встреч. Будем держать в курсе. Республике Молдова необходимо восстановить полноценное стратегическое партнерство с Россией. Уверен, у нас получится», — подытожил президент Игорь Додон.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Королева Великобритании Елизавета II одобрила Brexit
Путин раскритиковал введение санкции против российских банков
Кремль заявил, что не получал письмо Януковича о вводе войск
Макларен признал ошибки в своих выводах о допинге в России
Минтруд определил выходные дни на 2018 год
Физик из США выложил в сеть видео испытаний ядерного оружия
Дело о передаче Исаакиевского собора прекращено
На Сицилии при извержении вулкана Этна пострадали десять человек
Спорт
Барселонское чудо, сказка «Лестера» и провал Гвардьолы Подводим итоги 1/8 финала Лиги чемпионов, выделяя главные события первого раунда плей-офф
Авто
В российском автопарке сменился лидер среди иномарок Самой популярной иномаркой в России, по состоянию на 1 января 2017 года, стал Ford Focus. Таким образом, американское авто сместило с первого места прежнего лидера - Toyota
Hi-Tech
Российский сервис определит, насколько ваше фото «крутое» Everypixel использует технологии искусственного интеллекта, чтобы оценить фото. Hi-Tech Mail.Ru провел исследование и выяснил, какие снимки нравятся сервису
Кино
Россия ответила роликом с Петросяном на доклад НАТО про КВН Ранее Центр стратегических коммуникаций НАТО признал российскую передачу КВН инструментом политической борьбы
Недвижимость
Первый участок второго кольца метро запустят летом
Хозяев недорогих квартир планируют освободить от налога
Квартиры с видом на водоем: где искать и сколько стоят
Стало известно, как будут сносить столичные девятиэтажки
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
В Туле ученик четвертого класса держит в страхе всю школу Из-за агрессивного ученика родители других детей попросили перевести их на домашнее обучение.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь