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14:49 (мск), источник: АиФ Прикамье

Максим Решетников объяснил, почему пока не перевёз семью в Пермь

Жена и дети и.о. губернатора Прикамья уже приезжали в краевую столицу пожить на две недели.

Источник: РИА "Новости"

И. о. губернатора Пермского края Максим Решетников объяснил, почему пока не перевёз свою семью из Москвы в Пермь. По его словам, сначала детям нужно закончить учебный год.

«Семья уже приезжала в Пермь, две недели пожила, адаптировалась, обустраивалась. Но детям нужно закончить учебный год в Москве, поэтому вернулись. Сейчас дети сдают экзамены за третью четверть. Пока в апреле-мае будут в Перми наездами. Летом, безусловно, будут здесь. Вы же понимаете, что нормально работать без семьи сложно. Я без поддержки близких не могу работать. Поэтому семья будет рядом», — рассказал Максим Решетников на встрече с работниками предприятий «Лукойла» в Пермском крае.

Напомним, Владимир Путин назначил Максима Решетникова и.о. губернатора Пермского края в начале февраля после отставки экс-главы региона Виктора Басаргина. Известно, что у нового руководителя Прикамья трое детей — сын и две дочери.

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