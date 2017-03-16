Максим Решетников объяснил, почему пока не перевёз семью в Пермь
Жена и дети и.о. губернатора Прикамья уже приезжали в краевую столицу пожить на две недели.
Жена и дети и.о. губернатора Прикамья уже приезжали в краевую столицу пожить на две недели.
И. о. губернатора Пермского края Максим Решетников объяснил, почему пока не перевёз свою семью из Москвы в Пермь. По его словам, сначала детям нужно закончить учебный год.
«Семья уже приезжала в Пермь, две недели пожила, адаптировалась, обустраивалась. Но детям нужно закончить учебный год в Москве, поэтому вернулись. Сейчас дети сдают экзамены за третью четверть. Пока в
Напомним, Владимир Путин назначил Максима Решетникова и.о. губернатора Пермского края в начале февраля после отставки