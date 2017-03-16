Гребенщиков наградил лучших коммунальщиков Омской области
Мероприятие приурочено ко Дню работников коммунального хозяйства и бытового обслуживания, который выпадает на третье воскресенье марта.
Мероприятие приурочено ко Дню работников коммунального хозяйства и бытового обслуживания, который выпадает на третье воскресенье марта.
По традиции, в канун профессионального праздника власти чествуют работников отрасли. В четверг, 16 марта, зампред регионального правительства Станислав Гребенщиков наградил лучших представителей
Через два года отрасль отметит 370-летие своего существования в российском государстве.
«Еще царь Алексей Михайлович поручил организовать работу по хозяйствованию в поселениях, а при Петре Великом деятельность по ЖКХ входила в состав полиции», — напомнил виновникам торжества Станислав Гребенщиков.
Добавим, что в