Глава ДНР гордится темпами развития Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что гордится темпами развития, которые демонстрирует Крым.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что гордится темпами развития, которые демонстрирует Крым.
Главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий прибыли в Крым для участия в праздничных мероприятиях по случаю третьей годовщины мартовского референдума, итогом которого стало воссоединение полуострова с Россией.
«Мы вами гордимся. Мы смотрим, как вы строите дороги, как у вас строится экономика. Радуемся вашим теплоэлектростанциям. С гордостью будем прилетать в ваш новый красивый аэропорт», — сказал Захарченко на торжественном собрании в крымской столице.
По его мнению, западные страны не имеет права диктовать русским регионам — Крыму и Донбассу — какое будущие для себя они должны избирать.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина