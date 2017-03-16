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16:50 (мск), источник: РИА Новости

Глава ДНР гордится темпами развития Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что гордится темпами развития, которые демонстрирует Крым.

Источник: РИА "Новости"

Главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий прибыли в Крым для участия в праздничных мероприятиях по случаю третьей годовщины мартовского референдума, итогом которого стало воссоединение полуострова с Россией.

«Мы вами гордимся. Мы смотрим, как вы строите дороги, как у вас строится экономика. Радуемся вашим теплоэлектростанциям. С гордостью будем прилетать в ваш новый красивый аэропорт», — сказал Захарченко на торжественном собрании в крымской столице.

По его мнению, западные страны не имеет права диктовать русским регионам — Крыму и Донбассу — какое будущие для себя они должны избирать.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

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