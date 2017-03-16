Глава ДНР гордится темпами развития Крыма

Главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий прибыли в Крым для участия в праздничных мероприятиях по случаю третьей годовщины мартовского референдума, итогом которого стало воссоединение полуострова с Россией.

«Мы вами гордимся. Мы смотрим, как вы строите дороги, как у вас строится экономика. Радуемся вашим теплоэлектростанциям. С гордостью будем прилетать в ваш новый красивый аэропорт», — сказал Захарченко на торжественном собрании в крымской столице.

По его мнению, западные страны не имеет права диктовать русским регионам — Крыму и Донбассу — какое будущие для себя они должны избирать.