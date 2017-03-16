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14:29 (мск), источник: РИА Новости

Глава ДНР надеется на поставки продуктов из Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко рассчитывает на начало поставок в Донбасс крымских фруктов и овощей.

Источник: РИА "Новости"

Ранее СНБО Украины заявил о введении с 15 марта полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение будет действовать, пока предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию. В ДНР заявили, что полная транспортная блокада Донбасса противоречит минским соглашениям.

«Уверен, что скоро фрукты и овощи из Крыма появятся на прилавках Донецкой народной республики. Наши виноделы уже сейчас договариваются о поставках вашего вина», — сказал Захарченко на торжественном собрании в крымской столице.

Главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий прибыли в Крым для участия в праздничных мероприятиях по случаю третьей годовщине мартовского референдума, итогом которого стало воссоединение полуострова с Россией.

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