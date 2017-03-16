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15:42 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Валентина Цывова представит Нижегородский регион в Общественной палате РФ

Общественная палата Нижегородской области избрала своего представителя — Цывову Валентину Викторовну — в новый состав Общественной палаты Российской Федерации.

Выдвижение кандидатов и процедура проведения тайного альтернативного голосования по избранию своих представителей в состав Общественной палаты РФ региональными общественными палатами осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими их деятельность.

Напомним, что в соответствии с частью 16 статьи 8 Федерального закона «Об Общественной палате Российской Федерации» Президент Российской Федерации инициировал процедуру формирования нового состава Общественной палаты РФ 21 февраля 2017 года.

Также состоялись довыборы в Общественную палату Нижегородской области от общественных объединений и иных некоммерческих организаций, действующих на территории муниципальных районов, городских округов Нижегородской области. Члены Общественной палаты, утвержденные Указом Губернатора, и члены Общественной палаты, избранные из числа представителей региональных общественных объединений, региональных отделений общероссийских общественных объединений и иных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории области, выбрали двух членов Общественной палаты.

По итогам тайного голосования членами Общественной палаты Нижегородской области стали: Денисенко Аркадий Николаевич (Павловский муниципальный район) и Мигунов Анатолий Николаевич (Городской округ город Арзамас).

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