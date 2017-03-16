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14:38 (мск), источник: Капитал

Порошенко одобрил санкции против российских госбанков

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 марта 2017 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» в отношении российских банков с долей государства, работающих в Украине.

Источник: Капитал

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 марта 2017 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» в отношении российских банков с долей государства, работающих в Украине. Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает РБК-Украина.

Как отмечается в соответствующем Указе, решение СНБО было принято согласно статье 5 Закона Украины «О санкциях» и с учетом предложений Национального банка Украины.

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Санкции сроком на один год будут применены к ПАО «Сбербанк», ОАО «Виесте Банк», ОАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк», ОАО «ВТБ БАНК», ОАО «БМ БАНК» в части предотвращения вывода капиталов указанными юридическими лицами за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.

Кабинет Министров вместе с Национальным банком Украины должны обеспечить реализацию и мониторинг эффективности санкций и безотлагательно принять меры по запрету размещения средств государственных предприятий, учреждений, организаций и хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых есть корпоративные права государства, в банках, указанных в решении СНБО.

Министерство иностранных дел Украины проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о введении санкций и поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер в соответствующих юридических лиц. Контроль за выполнением решения возлагается на Секретаря СНБО Александра Турчинова.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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