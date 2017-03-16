Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
9-летняя дочь Абдулова посетила премьеру своего первого фильма
Пожилые люди оказались любителями рисковать
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
«Мы будем убирать всех жуликов» Жириновский рассказал, почему ЛДПР покинула заседание Госдумы
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
Стало известно, как будут сносить столичные девятиэтажки
В Дубае напечатают на принтере первый небоскреб
«Потопить в 30 милях от берега»: Трамп о российском корабле
«Время ставить мат»: юридический удар Киеву от РФ
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
В США три женщины ослепли из-за лечения стволовыми клетками
В Британии доказали, что «правило пяти секунд» для упавшей еды работает
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
12Первая женщина в космосе
10Освобожденная Пальмира
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
15:26 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В судах Минска выносят приговоры отдельным участникам «Марша нетунеядцев»

Сегодня в Минске проходят суды над задержанными накануне участниками «Маршей нетунеядцев». Свидетелями выступают сотрудники ОМОНа, передает TUT.BY.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Решением суда Центрального района Минска Максим Курцов получил 12 суток ареста, Олег Ворса — 12 суток ареста, Артем Соловей — 14 суток, Артем Маркин — 12 суток, Юрий Курцов — 12 суток административного ареста и Елена Немик — 13 суток.

Читайте также
«Марш нетунеядцев» в Минске завершился возле площади Бангалор

Задержанных обвиняют в нарушении ч.1 ст. 23.34 «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий» и ст. 23.4 «Неповиновение законному требованию должностного лица» КоАП РБ.

Суд Первомайского района столицы вынес решение о назначении Сергею Мацкойтю 15 суток административного ареста (по ст. 23.4 «Неповиновение законному требованию должностного лица» и 17.1 «Мелкое хулиганство» КоАП РБ), Елизавете Прокопчик — 13 суток (по свидетельствам омоновцев, она ругалась матом и не реагировала на замечания правоохранителей), Евгению Дятковскому — также 15 суток ареста.

Светлана Сероокая получила 14 суток административного ареста, Арсений Коноплев — 13 суток. Ксения Малюкова и Марина Дубина также получили по 13 суток ареста каждая.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сына Андрея Разина могли убить витамины и недосып
Порошенко ввел санкции против российских банков
Кремль заявил, что не получал письмо Януковича о вводе войск
Макларен признал ошибки в своих выводах о допинге в России
Минтруд определил выходные дни на 2018 год
Физик из США выложил в сеть видео испытаний ядерного оружия
Дело о передаче Исаакиевского собора прекращено
В парижском офисе МВФ произошел взрыв
Спорт
Барселонское чудо, сказка «Лестера» и провал Гвардьолы Подводим итоги 1/8 финала Лиги чемпионов, выделяя главные события первого раунда плей-офф
Авто
В российском автопарке сменился лидер среди иномарок Самой популярной иномаркой в России, по состоянию на 1 января 2017 года, стал Ford Focus. Таким образом, американское авто сместило с первого места прежнего лидера - Toyota
Hi-Tech
Российский сервис определит, насколько ваше фото «крутое» Everypixel использует технологии искусственного интеллекта, чтобы оценить фото. Hi-Tech Mail.Ru провел исследование и выяснил, какие снимки нравятся сервису
Кино
Россия ответила роликом с Петросяном на доклад НАТО про КВН Ранее Центр стратегических коммуникаций НАТО признал российскую передачу КВН инструментом политической борьбы
Недвижимость
Первый участок второго кольца метро запустят летом
Хозяев недорогих квартир планируют освободить от налога
Квартиры с видом на водоем: где искать и сколько стоят
Стало известно, как будут сносить столичные девятиэтажки
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
В Туле ученик четвертого класса держит в страхе всю школу Из-за агрессивного ученика родители других детей попросили перевести их на домашнее обучение.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь