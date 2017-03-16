В судах Минска выносят приговоры отдельным участникам «Марша нетунеядцев»

Задержанных обвиняют в нарушении ч.1 ст. 23.34 «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий» и ст. 23.4 «Неповиновение законному требованию должностного лица» КоАП РБ.

Суд Первомайского района столицы вынес решение о назначении Сергею Мацкойтю 15 суток административного ареста (по ст. 23.4 «Неповиновение законному требованию должностного лица» и 17.1 «Мелкое хулиганство» КоАП РБ), Елизавете Прокопчик — 13 суток (по свидетельствам омоновцев, она ругалась матом и не реагировала на замечания правоохранителей), Евгению Дятковскому — также 15 суток ареста.

Светлана Сероокая получила 14 суток административного ареста, Арсений Коноплев — 13 суток. Ксения Малюкова и Марина Дубина также получили по 13 суток ареста каждая.