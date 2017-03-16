Порошенко ввел санкции против российских банков сроком на год

Санкции сроком один год вводятся в отношении пяти «дочек» российских банков с госучастием: 100%-ной «дочки» Сбербанка, Проминвестбанка (принадлежит ВЭБу), ВТБ и «БМ банк» (российскому ВТБ) и VS Bank, который принадлежит Сбербанку через европейскую «дочку» Sberbank Europe.

Контроль за исполнением решения о санкциях Порошенко возложил на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александра Турчинова.

Накануне Нацбанк Украины предложил запретить вывод капитала из банков в пользу их материнских структур в России. Нацбанк предложил ограничить предоставление межбанковских кредитов, субординированных займов, а также приобретение ценных бумаг, размещение средств на корсчетах, выплату дивидендов, процентов в пользу материнских структур. При этом материнские структуры могут дочерние банки докапитализировать или продать.