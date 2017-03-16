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14:29 (мск), источник: Ведомости

Порошенко ввел санкции против российских банков сроком на год

Президент Украины Петр Порошенко ввел санкции против «дочек» пяти российских банков сроком на один год, следует из сообщения на официальном сайте президента Украины.

Источник: Reuters
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Санкции сроком один год вводятся в отношении пяти «дочек» российских банков с госучастием: 100%-ной «дочки» Сбербанка, Проминвестбанка (принадлежит ВЭБу), ВТБ и «БМ банк» (российскому ВТБ) и VS Bank, который принадлежит Сбербанку через европейскую «дочку» Sberbank Europe.

Контроль за исполнением решения о санкциях Порошенко возложил на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александра Турчинова.

Накануне Нацбанк Украины предложил запретить вывод капитала из банков в пользу их материнских структур в России. Нацбанк предложил ограничить предоставление межбанковских кредитов, субординированных займов, а также приобретение ценных бумаг, размещение средств на корсчетах, выплату дивидендов, процентов в пользу материнских структур. При этом материнские структуры могут дочерние банки докапитализировать или продать.

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