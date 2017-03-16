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15:19 (мск), источник: Комсомольская правда

Поклонская впервые рассказала, как стала прокурором российского Крыма

Инициатором этого назначения был бывший полпред полуострова Олег Белавенцев.

Источник: РИА "Новости"

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская рассказала «Комсомольской правде — Крым», как принималось решение о ее назначении на должность главы крымской прокуратуры в 2014 году.

— До 5 марта я была в Киеве. Весь период этого сумасшествия — майдана и революции, все это я видела, поскольку работала в Генпрокуратуре Украины. Все злодеяния и преступления фиксировали, собирали материалы. Почву к «крымской весне» создала эта страшная киевская зима, — вспоминает Поклонская.

После приезда на полуостров состоялась встреча, что называется, на троих — Глава Крыма Сергея Аксенов, полпред Олег Белавенцев и Наталья Поклонская.

— Я рассказывала им: «Вы не представляете, что творится в Киеве, нужно спасать Крым». Сергей Валерьевич тогда сказал, что есть кандидат на должность прокурора АРК. «Наталья, если пойдешь ему помогать… Но, к сожалению, нет денег на заработную плату, и все будет в добровольном режиме без оплаты труда». Я ответила, что речи и нет, чтобы получать зарплату.

Тогда прокурор попросилась взять ее в команду. Она готова была делать любую общую работу, лишь бы помочь Крыму выжить.

— Я буду помогать печатать бюллетени, делать общую работу для общей цели, — говорила она на той встрече. — Мы поговорили. Я встала, уже выходила из кабинета, и вдруг услышала себе в след, как Олег Евгеньевич обращается к Сергею Валерьевичу: «Серега, а она будет первой». Я не поняла в этот момент. Попрощалась и ушла.

На следующий день рано утром Поклонской позвонил Сергей Валерьевич: «Наталья, а ты сможешь в течении получаса быть в Госсовете?». Она ответила: «Конечно, смогу».

— Но ты будешь первой, — сказал Аксенов по телефону.

— Я даже не спросила, где первой, в какой части, в каком ведомстве, — смеется сейчас она. -Он спросил: «Готова?». Я сказала: «Готова!». Села в машину и помчалась из своей деревни в Симферополь. Я, конечно, очень переживала, но это было состояние горячки — надо спасать, надо что-то делать, и не важно как. Так я стала первым прокурором русского Крыма. А мужчины, которые отказались (ранее Аксенов заявлял, что несколько мужчин побоялись возглавить прокуратуру в те исторические дни — авт.), они не просто отказались, они уступили даме место.

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