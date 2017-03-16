Поклонская впервые рассказала, как стала прокурором российского Крыма
Инициатором этого назначения был бывший полпред полуострова Олег Белавенцев.
Инициатором этого назначения был бывший полпред полуострова Олег Белавенцев.
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская рассказала «Комсомольской правде — Крым», как принималось решение о ее назначении на должность главы крымской прокуратуры в 2014 году.
— До 5 марта я была в Киеве. Весь период этого сумасшествия — майдана и революции, все это я видела, поскольку работала в Генпрокуратуре Украины. Все злодеяния и преступления фиксировали, собирали материалы. Почву к «крымской весне» создала эта страшная киевская зима, — вспоминает Поклонская.
После приезда на полуостров состоялась встреча, что называется, на троих — Глава Крыма Сергея Аксенов, полпред Олег Белавенцев и Наталья Поклонская.
— Я рассказывала им: «Вы не представляете, что творится в Киеве, нужно спасать Крым». Сергей Валерьевич тогда сказал, что есть кандидат на должность прокурора АРК. «Наталья, если пойдешь ему помогать… Но, к сожалению, нет денег на заработную плату, и все будет в добровольном режиме без оплаты труда». Я ответила, что речи и нет, чтобы получать зарплату.
Тогда прокурор попросилась взять ее в команду. Она готова была делать любую общую работу, лишь бы помочь Крыму выжить.
— Я буду помогать печатать бюллетени, делать общую работу для общей цели, — говорила она на той встрече. — Мы поговорили. Я встала, уже выходила из кабинета, и вдруг услышала себе в след, как Олег Евгеньевич обращается к Сергею Валерьевичу: «Серега, а она будет первой». Я не поняла в этот момент. Попрощалась и ушла.
На следующий день рано утром Поклонской позвонил Сергей Валерьевич: «Наталья, а ты сможешь в течении получаса быть в Госсовете?». Она ответила: «Конечно, смогу».
— Но ты будешь первой, — сказал Аксенов по телефону.
— Я даже не спросила, где первой, в какой части, в каком ведомстве, — смеется сейчас она. -Он спросил: «Готова?». Я сказала: «Готова!». Села в машину и помчалась из своей деревни в Симферополь. Я, конечно, очень переживала, но это было состояние горячки — надо спасать, надо