В Самаре и области могут ввести новые ограничения на движение большегрузов по дорогам

Самарские депутаты рассматривают возможность принять новый закон, который бы позволил ввести новые основания для запрета на движение по отдельным дорогам грузовиков. Этот вопрос обсуждался сегодня на заседании комитета по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи в губдуме.

Речь идет о большегрузных и крупногабаритных транспортных средствах, двигающихся по дорогам регионального или межмуниципального значения в Самарской области, местного значения в границах населенных пунктов. Аналогичные законы, предписывающие получать спецразрешения и маршруты, уже действуют в других субъектах РФ.

— Практика показывает, что такой транспорт самым негативным образом влияет на дорожное полотно, несмотря на усилия властей всех уровней по обеспечению надлежащего содержания этого полотна, — заключил заместитель руководителя правового управления губдумы Роман Ляопаров.

Возможно, закон будет принят уже летом 2017 года. В этом случае в регионе смогут вводиться ограничения движения для определенного транспорта по различным дорогам в тот или иной сезон.

Отметим, что в Самарской области, традиционно, весной ограничивают движение грузовиков, которые превышают определенный норматив нагрузки на каждую ось. Эта мера призвана сохранить дорожное полотно и не допустить образования колейности.