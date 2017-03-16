ДПМ предлагает другой способ отзыва примара

В этом документе, опубликованном на веб-сайте парламента, содержится новый пункт, который дополняет статьи Кодекса о выборах, регулирующие организацию местного референдума. Согласно законопроекту, референдум об отзыве депутатского мандата или отзыве примара может быть инициирован только в том случае, если будут собраны подписи не менее 1/3 голосующих граждан, проживающих в соответствующем избирательном округе или административно-территориальной единице.

В настоящее время закон предусматривает, что инициирование референдума может быть сделано голосами 10% избирателей, проживающих в пределах административно-территориальной единицы. В пояснительной записке, подписанной депутатами, не говорится, что проект вводит положения, касающиеся отзыва примара.

Демократическая партия объявила, что она предлагает изменить существующую пропорциональную избирательную систему мажоритарной системой, чтобы 101 депутат избирался по одномандатным округам.