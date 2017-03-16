Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды»
В США три женщины ослепли из-за лечения стволовыми клетками
Квартиры с видом на водоем: где искать и сколько стоят
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
Город исчезнувших вещей: найденные в Москве предметы с историей Чем пользовались люди, жившие на территории Московского края сотни и тысячи лет назад.
В Туле ученик четвертого класса держит в страхе всю школу
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды
Стало известно, как будут сносить столичные девятиэтажки
В Дубае напечатают на принтере первый небоскреб
«Потопить в 30 милях от берега»: Трамп о российском корабле
«Время ставить мат»: юридический удар Киеву от РФ
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Врачи прокомментировали слухи о болезни Юлии Самойловой
Пожилые люди оказались любителями рисковать
«Кнопка» за 20 тыс. руб. для подержанных авто: есть подробности
Самые необычные мосты в мире (видео)
Фоторепортажи
12Первая женщина в космосе
10Освобожденная Пальмира
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
16:20 (мск), источник: Noi.md

ДПМ предлагает другой способ отзыва примара

Законопроект об изменении избирательной системы, предложенный фракцией Демократической партии, содержит и положения, которые касаются отзыва примаров, передает IPN.

В этом документе, опубликованном на веб-сайте парламента, содержится новый пункт, который дополняет статьи Кодекса о выборах, регулирующие организацию местного референдума. Согласно законопроекту, референдум об отзыве депутатского мандата или отзыве примара может быть инициирован только в том случае, если будут собраны подписи не менее 1/3 голосующих граждан, проживающих в соответствующем избирательном округе или административно-территориальной единице.

В настоящее время закон предусматривает, что инициирование референдума может быть сделано голосами 10% избирателей, проживающих в пределах административно-территориальной единицы. В пояснительной записке, подписанной депутатами, не говорится, что проект вводит положения, касающиеся отзыва примара.

Демократическая партия объявила, что она предлагает изменить существующую пропорциональную избирательную систему мажоритарной системой, чтобы 101 депутат избирался по одномандатным округам.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Великобритания заплатит за Brexit минимум 50 миллиардов евро
Порошенко ввел санкции против российских банков
Кремль заявил, что не получал письмо Януковича о вводе войск
Макларен признал ошибки в своих выводах о допинге в России
Минтруд определил выходные дни на 2018 год
Физик из США выложил в сеть видео испытаний ядерного оружия
Дело о передаче Исаакиевского собора прекращено
В парижском офисе МВФ произошел взрыв
Спорт
Барселонское чудо, сказка «Лестера» и провал Гвардьолы Подводим итоги 1/8 финала Лиги чемпионов, выделяя главные события первого раунда плей-офф
Авто
В российском автопарке сменился лидер среди иномарок Самой популярной иномаркой в России, по состоянию на 1 января 2017 года, стал Ford Focus. Таким образом, американское авто сместило с первого места прежнего лидера - Toyota
Hi-Tech
Российский сервис определит, насколько ваше фото «крутое» Everypixel использует технологии искусственного интеллекта, чтобы оценить фото. Hi-Tech Mail.Ru провел исследование и выяснил, какие снимки нравятся сервису
Кино
Россия ответила роликом с Петросяном на доклад НАТО про КВН Ранее Центр стратегических коммуникаций НАТО признал российскую передачу КВН инструментом политической борьбы
Недвижимость
Первый участок второго кольца метро запустят летом
Хозяев недорогих квартир планируют освободить от налога
Квартиры с видом на водоем: где искать и сколько стоят
Стало известно, как будут сносить столичные девятиэтажки
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
В Туле ученик четвертого класса держит в страхе всю школу Из-за агрессивного ученика родители других детей попросили перевести их на домашнее обучение.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь