ДПМ предлагает другой способ отзыва примара
Законопроект об изменении избирательной системы, предложенный фракцией Демократической партии, содержит и положения, которые касаются отзыва примаров, передает IPN.
Законопроект об изменении избирательной системы, предложенный фракцией Демократической партии, содержит и положения, которые касаются отзыва примаров, передает IPN.
В этом документе, опубликованном на
В настоящее время закон предусматривает, что инициирование референдума может быть сделано голосами 10% избирателей, проживающих в пределах
Демократическая партия объявила, что она предлагает изменить существующую пропорциональную избирательную систему мажоритарной системой, чтобы 101 депутат избирался по одномандатным округам.