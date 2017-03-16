Глава Приангарья поручил разработать проект сноса домов 335-й серии

Разработать «дорожную карту» по поэтапному сносу панельных домов так называемой 335-й серии призвал губернатор Сергей Левченко во время ежегодного Послания к Законодательному собранию сегодня, 16 марта. Для реализации этого проекта правительству Иркутской области поручено учесть опыт городов, где подобные работы уже были, например, Москвы. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Кроме этого губернатор поставил задачу подготовить план расселения 200 тыся кв. метров аварийного жилья и переселения 3,5 тысяч семей, проживающих в нем, но не попавших в программу, которая сейчас действует в России. По ней жилищный фонд, признанный аварийным на 1 января 2012 года, необходимо ликвидировать к 1 сентября 2017 года. Правительство региона во взаимодействии с муниципальными образованиями Иркутской области предпринимает для этого все возможные меры.

«В Иркутской области есть ряд территорий, которые существенно отстают от графика. Очень серьезные трудности в Братске. Эта ситуация сложилась не сегодня и даже не вчера. Нам приходится работать в условиях жесточайшего дефицита времени. Никаких переносов срока или послаблений не будет. В случае срыва программы буду лично настаивать на уголовном преследовании виновных», — сказал Сергей Левченко.

Глава региона отметил, что строительство, в том числе и жилищное, формирует около 7% валового регионального продукта Иркутской области и занимает пятое место среди всех иных отраслей. В Иркутской области в 2016 году введено 881,5 тысяч кв. метров жилья. Это почти на четыре процента больше, чем планировалось, причем, в условиях, когда отрасль переживает непростые времена. В 2017 году этот показатель должен составить 900 тысяч кв. метров. Задачу строить по одному кв. метру в год на каждого жителя региона никто не снимал, отметил губернатор.