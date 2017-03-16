Власти Молдовы решают национальный вопрос

КИШИНЕВ, 16 мар — Sputnik, Дарья Чернега. Министерство юстиции Молдовы решило поставить точку в вопросе о национальностях и этнических группах, проживающих на территории республики. Ведомство разработало некий классификатор, который станет ориентиром для сотрудников ГП «Registru» при оформлении документов о рождении ребенка.

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Список разделен на две категории — национальности (95 наименований) и этнические группы (62 наименования). Профильное ведомство считает, что правильнее разделять эти понятия. Национальность, по мнению Минюста, представляет собой этническую группу, которая в течение времени формировала свое государство. В частности, в списке национальностей наравне друг с другом находятся молдаване и румыны.

Этническая группа, по мнению Минюста, — это некая «социокультурная конструкция, связанная специфической концепцией». К такой конструкции, в частности, власти относят гагаузов, проживающих на территории Молдовы.

Как отмечается в проекте закона, государство обязуется создавать все необходимые условия для сохранения и выражения этнической, культурной, языковой и религиозной идентичности людей, принадлежащих к национальным меньшинствам.