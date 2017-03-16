Дело о передаче Исаакиевского собора прекращено

Директор ГМП «Исаакевский собор» Николай Буров отказался от своего заявления, которое стало одним из оснований для распоряжения. Музей готов реализовать установленный законом процесс передачи недвижимого имущества, но по прошествии двух с половиной месяцев с момента издания распоряжения мероприятия плана не реализуются, установленные первичные сроки переезда в 24 месяца устным распоряжением изменены в срок до середины апреля 2017 г., сказано в документе. Музей не исключает обращения в суд с собственным иском, говорит его представитель.

По его словам, 14 марта в на совещании в комитете культуры музею было дано поручение рассчитать сроки и стоимость вывоза экспонатов.

По его словам, 14 марта в на совещании в комитете культуры музею было дано поручение рассчитать сроки и стоимость вывоза экспонатов.

О вывозе всех экспонатов к Пасхе этого года речи не идет, сказал Буров начале этой неделе (цитата по ТАСС).

Недвижимое имущество, закрепленное за государственными музеями не праве оперативного управления, может быть изъято собственниками только в случае использования имуществе не по назначению или в случае ликвидации музея, сказано в отзыве, который музей представил в суд. Ответчик не указал обстоятельства использования имущества не по назначению. Здание Исаакиевского собора само является объектом показа, перемещение музеев из занимаемых ими помещений или использование зданий музея (частично или полностью) не по назначению не допускается, сообщается в отзыве со ссылкой на инструкцию по учету и хранению музейных ценностей, утвержденной приказом министерства культуры в июле 1985 г.

Кроме заявления Бурова поводом для принятия распоряжения было, по данным КИО, письменное заявление РПЦ (Московский патриархат). Однако официального заявления о передаче собора от РПЦ в установленном законом порядке не поступало, говорила ранее в суде представитель КИО. В отсутствие этого документа решение о передаче собора РПЦ не может быть принято.