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15:54 (мск), источник: Ведомости

Дело о передаче Исаакиевского собора прекращено

Судья Татьяна Матусяк прекратила дело о незаконности распоряжения комитета имущественных отношений (КИО) об использовании Исаакиевского собора. Иск подал юрист Сергей Бакешин 14 февраля, позже его объединили с другим иском, в числе инициаторов которого депутат законодательного собрания Борис Вишневский.

Источник: РИА "Новости"
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Судья ссылалась на аналогичный иск, отклоненный в январе Василеостровским районным судом. Это решение подтвердил впоследствие Петербургский городской суд.

Директор ГМП «Исаакевский собор» Николай Буров отказался от своего заявления, которое стало одним из оснований для распоряжения. Музей готов реализовать установленный законом процесс передачи недвижимого имущества, но по прошествии двух с половиной месяцев с момента издания распоряжения мероприятия плана не реализуются, установленные первичные сроки переезда в 24 месяца устным распоряжением изменены в срок до середины апреля 2017 г., сказано в документе. Музей не исключает обращения в суд с собственным иском, говорит его представитель.

План КИО предусматривает ликвидацию музея, сказал в суде представитель Исаакиевского собора.

По его словам, 14 марта в на совещании в комитете культуры музею было дано поручение рассчитать сроки и стоимость вывоза экспонатов.

О вывозе всех экспонатов к Пасхе этого года речи не идет, сказал Буров начале этой неделе (цитата по ТАСС).

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Недвижимое имущество, закрепленное за государственными музеями не праве оперативного управления, может быть изъято собственниками только в случае использования имуществе не по назначению или в случае ликвидации музея, сказано в отзыве, который музей представил в суд. Ответчик не указал обстоятельства использования имущества не по назначению. Здание Исаакиевского собора само является объектом показа, перемещение музеев из занимаемых ими помещений или использование зданий музея (частично или полностью) не по назначению не допускается, сообщается в отзыве со ссылкой на инструкцию по учету и хранению музейных ценностей, утвержденной приказом министерства культуры в июле 1985 г.

Кроме заявления Бурова поводом для принятия распоряжения было, по данным КИО, письменное заявление РПЦ (Московский патриархат). Однако официального заявления о передаче собора от РПЦ в установленном законом порядке не поступало, говорила ранее в суде представитель КИО. В отсутствие этого документа решение о передаче собора РПЦ не может быть принято.

В Московской патриархии сегодня заявили, что в вопросе о подаче заявки на Исаакиевский собор по-прежнему исходят из утвержденного плана. «Мы по-прежнему действуем согласно “дорожной карте”, утвержденной КИО. Изменений нет. Ждем решения вопроса о музейных ценностях», — цитирует «Интерфакс» источник в патриархии. Официальное заявление на храм церковь подаст только после того, как будет решен вопрос с музейными ценностями, говорила в середине февраля глава юридической службы патриархии игумения Ксения (Чернега) (цитата по Интерфаксу).

Комментарии
3
Михаил
Какая-то косноязычная статья. Буд-то переведена гуглом с тувинского языка.
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НАТАЛЬЯ ПОПОВА
сейчас при передаче проверят что там буров наработал и почему так бесится почему то я думаю ,что не удивлюсь...
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Патраков Владимир
в центре Москвы валяется труп убийцы попов, Исакий не передают законному владельцу, а на молебны ходят, а у Зю аж губки трясутся когда о любимом трупе говорит, но на молебен ходит... да, уж
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