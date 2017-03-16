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16:12 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Свердловским чиновникам добавят знаний за 1,7 миллиона

Деньги возьмут из бюджета.

Источник: УралИнформБюро

На повышение квалификации чиновников в 2017 году из бюджета Свердловской области будет потрачено 1,735 миллиона рублей. Соответствующее правительственное постановление подписал губернатор Евгений Куйвашев, передает «Уралинформбюро».

Подавляющая часть суммы — 1,639 миллиона рублей — пойдет на дополнительное образование работников областного кабмина. За эти деньги обучение пройдут 310 человек.

В разы меньшая сумма — 79 400 рублей — будет потрачена на повышение квалификации 27 сотрудников свердловского министерства финансов. На оставшиеся 16 000 профессиональную переподготовку пройдет 1 госслужащий из департамента по труду и занятости.

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