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16:11 (мск), источник: Nakanune.ru

Александр Якоб рассказал об изменениях Екатеринбурга к ЧМ-2018

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб в интервью, опубликованном на сайте мэрии, рассказал о планах по изменению города к чемпионату мира по футболу в 2018 году, передает корреспондент Накануне.RU.

«В предстоящее время мы будем заниматься парковой зоной — теми участками, которые станут “зелеными” в дополнение к уже существующим. Примерно там, где раньше проходила улица Репина, к Центральному стадиону будет вести зеленая аллея», — рассказал Александр Якоб.

По его словам, другое значимое направление — улица Татищева. Идея соединения этой улицы с проспектом Ленина заложена в генплан 1972, однако только в этом году откроется сквозное движение по Ленина — Татищева до Красноуральской.

«Благодаря чемпионату мы в прошлом году смогли осуществить большой объем работ по улично-дорожной сети. На этот год планы тоже большие: почти два млн кв. м. дорожного полотна, на сумму примерно полтора млрд руб., около 40 объектов. Особо крупные из этого числа — прокладка ЕКАД, реконструкция Макаровского моста», — сказал глава администрации.

Сити-менеджер рассказал также о планах расширить Татищева до Малоконного полуострова. Но для этого существует серьезная проблема — дом на улице Заводской, 30. Есть техническая возможность снести ту его часть, которая мешает расширению, — три подъезда. Но, как отметил Александр Якоб, это планы воплотят только после чемпионата.

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