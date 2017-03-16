Александр Якоб рассказал об изменениях Екатеринбурга к ЧМ-2018

«В предстоящее время мы будем заниматься парковой зоной — теми участками, которые станут “зелеными” в дополнение к уже существующим. Примерно там, где раньше проходила улица Репина, к Центральному стадиону будет вести зеленая аллея», — рассказал Александр Якоб.

По его словам, другое значимое направление — улица Татищева. Идея соединения этой улицы с проспектом Ленина заложена в генплан 1972, однако только в этом году откроется сквозное движение по Ленина — Татищева до Красноуральской.

«Благодаря чемпионату мы в прошлом году смогли осуществить большой объем работ по улично-дорожной сети. На этот год планы тоже большие: почти два млн кв. м. дорожного полотна, на сумму примерно полтора млрд руб., около 40 объектов. Особо крупные из этого числа — прокладка ЕКАД, реконструкция Макаровского моста», — сказал глава администрации.