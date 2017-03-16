Минсельхоз Молдовы временно возглавит другой чиновник

«Министерство продолжает работать в нормальном режиме, выполняя все актуальные на данный момент цели. Обязанности министра Эдуарда Грамы временно взял на себя вице-министр Юрие Ушурелу», — говорится в сообщении ведомства.

В среду в доме и в служебном кабинете министра прошли обыски. В результате — Граму задержали на 72 часа по подозрению в коррупции. Как сообщил глава Антикоррупционной прокуратуры страны Виорел Морарь, «в ходе расследования был установлен факт коррупции министра сельского хозяйства». По его словам, деньги предлагал один из руководителей Колледжа вина и виноградарства за исполнения обязанностей. Министр же должен был помочь лицам, которые хотели получить во владение землю площадью в 9,2 гектара.

Пресс-секретарь Национального антикоррупционного центра Анжела Старински сообщила Sputnik, что в четверг прокуроры планируют передать правительству ходатайство об отстранении Грамы с поста министра сельского хозяйства и пищевой промышленности в соответствии с Уголовным кодексом.

Она также сообщила, что в среду вечером Граме оказали медицинскую помощь после того, как ему стало плохо на допросе.

Дело по факту попытки отчуждения 30 гектаров земель в коммуне Ставчены было открыто еще в марте 2016 года. В ноябре антикоррупционные структуры провели ряд обысков по данному делу. В поле зрения правоохранителей попали как действующие, так и бывшие чиновники. Они, как рассказал ранее глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь, получали взятки за реализацию преступной схемы. По итогам тех обысков задержали десять человек — экс-вице-министра сельского хозяйства и бывшего депутата Николае Олару, бывшего главу Национального инспектората расследований Тудора Бежана, экс-министра юстиции Иона Морея, руководителя одного из управлений министерства сельского хозяйства, а также начальника одного из управлений Агентства земельных отношений и кадастра, адвоката и несколько экономических агентов.

Задержанные чиновники и экономические агенты пытались реализовать схему по отчуждению 30 гектаров земель, принадлежащих Национальному колледжу виноградарства и виноделия.

В ходе начатого расследования попали под подозрение пять человек, в том числе сотрудники Колледжа. Затем у следствия появилось подозрение о деятельности другой группировки.

Кроме того, следствие выявило факт дачи взятки экономическим агентом за назначение его начальником данного Колледжа. В итоге ему «помогли» занять кресло директора, таким образом дав ему возможность беспрепятственно содействовать реализации преступной схемы. Кроме того, за взятку в 30 тысяч евро, администратору земель должны были выделить инвестиции в размере 4,5 миллиона леев.

Глава управления уголовного преследования Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Богдан Зумбряну прежде заявлял, что задержанные ранее подозреваемые должны были изменить назначение земель, чтобы затем продать их по более высокой цене.

Морарь пояснил, что это «дело направили в суд в начале текущей недели». В ходе расследования были открыты еще несколько дел, по одному из которых задержан глава Минсельхоза.