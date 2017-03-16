Районный аким рассказал о сообщениях астанчан на личный номер телефона

По его словам, больше всего в зимний период жители жалуются на уборку снега.

«В декабре я опубликовал свой личный номер телефона, и каждый житель района может скидывать через популярные мессенджеры WhatsApp, Viber, Telegram вопросы, просьбы (…) Обращений очень много. В дни обильного снегопада было порядка 15 обращений, сейчас это около 3−4 вопросов ежедневно. По другим вопросам тоже обращаются, в том числе по работе КСК. Сейчас в основном обращаются по снегу», — сказал он в ходе пресс-тура, отвечая на вопросы журналистов.

Турлубек заверил, что акимат принял все меры, чтобы предотвратить паводковую ситуацию. В работах по вывозу снега задействовано свыше 100 единиц техники и около 200 рабочих.

«На территории Сарыаркинского района находится 71 водоем, из них в районе Коктал порядка 5−6 в весенний период поднимаются, и уровень поднятия воды четко определить нельзя. В зоне жилого массива “Ондирис” у нас традиционно около 295 домов находится в зоне риска подтопления. Это связано с тем, что они в 60-х годах были построены близ болот. Болота соответственно по природе в весенний период наполняются», — проинформировал он.