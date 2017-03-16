Рустэм Хамитов: «В Башкирии ликвидирована очередность в детсадах»

Как заявляет глава региона, в республике выполняются все требования по реализации федеральных программ в сфере образования. Особое внимание уделяются, конечно же, взятым на себя обязательствам. По словам г-на Хамитова, в Башкирии полностью ликвидирована очередность в дошкольных образовательных учреждениях среди детей в возрасте от 3-х до 7-и лет. Тем не менее, большинство из родителей не согласятся с этим утверждением, потому что даже если с рождения ребенка поставить его на очередь, нередко к достижению трехлетия место бывает свободным. Не сказано ни слова, именно каким образом ликвидировали очереди? ProUfu.ru уже писал о том, что большинство детских садов переполнены, в зависимости от площади помещения, в одной группе 40−60 детей, И не сложно представить какие проблемы и неудобства влечет за собой эта переполненность групп.

Впрочем, в прошлом году детские сады пополнились новыми местами в количестве около 3 000. Но это утверждение не говорит, что открылись новые садики.

Также Башкирия активно участвует в госпрограмме по созданию дополнительных ученических мест, ликвидации второй смены в школах к 2025 году, отчитался Хамитов.

Однако напомним, что по данным Росстата, в 2016 году в России школ стало меньше на 1300. Хотя самих школьников увеличилось почти на миллион. В городах школы не закрываются, а просто объединяются в конгломерации, а вот в деревнях дети вынуждены менять школу и ходить в соседние села, где учебные заведения еще работают. В период 2013—2015 годов в республике в городской местности оптимизированы 6 школ, а в сельской местности — 24.

В сообщении не разъясняется, какие вопросы были подняты на встрече по поводу совершенствования высшего образования в республике.