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16:49 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре не могут определиться с новыми тарифами на эвакуацию автомобилей

Однако, горожанам нужно готовится к повышению.

Самарские чиновники до сих пор не могут определиться, сколько придется платить автомобилистам за эвакуацию их транспортных средств на штрафстоянку в 2017 году. Этот вопрос обсуждался в четверг, 16 марта, на заседании комитета по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи в губдуме.

Камнем преткновения стал порядок проведения торгов на установление базового тарифа. Над этой проблемой сейчас работают специалисты министерства экономического развития Самарской области.

Впрочем, нерешенность вопроса с новым тарифом не останавливает процесса принятия новой редакции закона. По словам представителя минтранса, этот вопрос согласован со всеми заинтересованными сторонами, и постановление правительства будет подписано губернатором в ближайшее время.

Депутат от фракции КПРФ Геннадий Говорков заметил, что реальное повышение тарифа может привести к еще большему недовольству населения.

 — В связи с последними решениями у нас социальное напряжение остро ощущается. И будет совсем не приятно, если мы увеличим плату за эвакуацию. Мы же понимаем, что для гражданина эвакуация — это сердечный приступ. Кроме этого, плата за эвакуацию и так превышает штраф за нарушение ПДД. За месяц платной стоянки в Самаре просят 1500 рублей, а эвакуаторщики хотят получать по 2000 рублей за час.

Напомним, что по предварительным расчетам регионального министерства экономического развития, новый базовый тариф для Самары и Тольятти должен быть установлен на уровне 1900−2000 рублей, что значительно выше существующих расценок. Более того, сами операторы штрафстоянок заявляют об убыточности своего бизнеса.

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