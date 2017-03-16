МВД: задержанные 15 марта грубо нарушили закон о массовых мероприятиях

«Во время акции 15 марта отдельные граждане грубо нарушили закон о массовых мероприятиях, который запрещает скрывать лица под масками. Сотрудники милиции предупреждали о неправомерности таких действий. Однако законные требования правоохранителей граждане проигнорировали и продолжили участие в мероприятии именно в масках. С целью установления личности, а также возможной причастности к иным правонарушениям было принято решение о задержании», — сказал Георгий Евчар.

Он также пояснил задержание в общественном транспорте.

«Задержание в общественном транспорте проводилось, так как была вероятность того, что правонарушители могут скрыться. Граждане оказали сопротивление, один сотрудник милиции получил травмы и сейчас находится на излечении в госпитале. Всего за нарушение закона о массовых мероприятиях было задержано несколько десятков человек. В настоящее время их действиям дается правовая оценка», — рассказал официальный представитель МВД.