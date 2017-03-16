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17:20 (мск), источник: АиФ Самара

Власти Самары заключили соглашение с Русским географическим обществом

В Самаре в этом году начнется первый этап очистки Воронежских прудов.

В среду, 15 марта глава Самары Олег Фурсов и председатель Самарского отделения Русского географического общества Габибулла Хасаев подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает администрация областного центра.

В рамках соглашения властями Самары и региональным отделением Русского географического общества в городе будут организованы акции по уборке общественных пространств и водных объектов от мусора, сохранению объектов культурного наследия. Одним из приоритетных направлений совместной деятельности станет просветительская работа, нацеленная на повышение уровня экологического сознания самарцев.

Как подчеркнул глава Самары, к работе по благоустройству будет активно привлекаться общественность. По его мнению, в преддверии Чемпионата мира по футболу, важно привлечь к совместной работе максимальное количество жителей, особенно молодежи.

«В рамках реализации соглашения будут проводиться совместные акции по очистке от мусора водных объектов, общественных зон. Нужно создавать в обществе обстановку нетерпимости к потребительскому отношению к природе, несоблюдению чистоты и порядка, — сказал Олег Фурсов.

Габибулла Хасаев также согласился с тем, что совместная работа городских властей и Русского географического общество должна дать положительный результат. РГО готово предоставить все необходимые ресурсы для организации совместных просветительских мероприятий, оценки экологического ущерба. Он считает, что каждый житель города должен принять участие в улучшении экологической ситуации в Самаре.

Помощь в борьбе с несанкционированным складированием отходов готов оказать и Общероссийский народный фронт.

Эффект, который в будущем может принести работа в рамках заключенного соглашения, оценил и председатель центрального совета «Российской зеленой линии» Сергей Симак.

Уже есть понимание того, какие мероприятия будут организованы в рамках работы над решением экологических вопросов. Администрацией Самары разрабатывается экологическая программа, которая будет действовать ближайшие три года. В ее рамках предусматривается поэтапный переход на раздельный сбор мусора на всей территории города. Специализированные контейнеры будут устанавливаться на территории образовательных учреждений.

В этом году будет начат первый этап очистки Воронежских прудов. Из выделенных бюджетных средств один миллион рублей планируется направить на работы по очистке пруда Нижний.

Следует отметить, что благодаря комплексу мер экологической политики, Самара за два года поднялась в экологическом рейтинге министерства природных ресурсов и экологии России с 26-й на 23-ю позицию. В Самаре в несколько раз сократилось количество свалок, введена практика раздельного сбора мусора. Прорабатывается законодательная инициатива о снижении транспортного налога для автомобилей, работающих на газомоторном топливе, что станет дополнительным стимулом, для увеличения доли транспорта, использующего в качестве топлива экологичный ресурс.

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