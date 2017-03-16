Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
9-летняя дочь Абдулова посетила премьеру своего первого фильма
Врачи прокомментировали слухи о болезни Юлии Самойловой
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
Город исчезнувших вещей: найденные в Москве предметы с историей Чем пользовались люди, жившие на территории Московского края сотни и тысячи лет назад.
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных
Акушер-гинеколог: «Чем раньше вы станете мамой, тем лучше»
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
«Время поставить мат»: РФ 3 года готовила Киеву юридический удар
Не технический сбой: Джигурда о выдворении из ДНР
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
В США три женщины ослепли из-за лечения стволовыми клетками
В Британии доказали, что «правило пяти секунд» для упавшей еды работает
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
8Тайский День слона
14На восток США обрушилась снежная буря
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
10Фестиваль весны в Индии
18:08 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Облизбирком рекомендовал кандидатуру Татьяны Лифановой в избирательную комиссию Нижнего Новгорода

Облизбирком рекомендовал кандидатуру Татьяны Лифановой в избирательную комиссию Нижнего Новгорода. Об этом сообщает корреспондент НИА «Нижний Новгород», присутствующий на заседании регионального избиркома 16 марта 2017 года.

Из 13 присутствующих на заседании членов избиркома (отсутствовал экс-председатель Сергей Кузьменко) девять проголосовали за ее кандидатуру, четверо воздержались. Теперь кандидатура Лифановой будет направлена на утверждение в городскую Думу Нижнего Новгорода. Татьяна Лифанова ранее была зампредседателя горизбиркома (в составе комиссии созыва 2011−2016 годов).

Напомним, в феврале 2017 Дума Нижнего Новгорода прекратила полномочия члена местного избиркома, адвоката Вадима Овчинникова «по его собственному желанию». Как сообщала тогда начальник юридического управления Гордумы Ирина Маслова, он предлагался в состав местного избиркома региональной избирательной комиссией (состав ИК Нижнего Новгорода формируют политические партии, избирком Нижегородской области и городская Дума). Текущий состав городского избиркома был сформирован в апреле 2016 года. Гордума согласовала кандидатуры в текущий состав избирательной комиссии Нижнего Новгорода 20 апреля 2016 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Путин раскритиковал введение санкции против российских банков
СКР возбудил дело против бывшего губернатора Челябинской области
Эрдоган обвинил Евросоюз в «крестовом походе» против ислама
Минтруд определил выходные дни на 2018 год
СМИ узнали план действий на случай смерти королевы Елизаветы II
Сбербанк планирует опознавать клиентов по движению губ
На Сицилии при извержении вулкана Этна пострадали десять человек
Спорт
Барселонское чудо, сказка «Лестера» и провал Гвардьолы Подводим итоги 1/8 финала Лиги чемпионов, выделяя главные события первого раунда плей-офф
Авто
В российском автопарке сменился лидер среди иномарок Самой популярной иномаркой в России, по состоянию на 1 января 2017 года, стал Ford Focus. Таким образом, американское авто сместило с первого места прежнего лидера - Toyota
Hi-Tech
Российский сервис определит, насколько ваше фото «крутое» Everypixel использует технологии искусственного интеллекта, чтобы оценить фото. Hi-Tech Mail.Ru провел исследование и выяснил, какие снимки нравятся сервису
Кино
Россия ответила роликом с Петросяном на доклад НАТО про КВН Ранее Центр стратегических коммуникаций НАТО признал российскую передачу КВН инструментом политической борьбы
Недвижимость
Первый участок второго кольца метро запустят летом
Хозяев недорогих квартир планируют освободить от налога
Квартиры с видом на водоем: где искать и сколько стоят
Стало известно, как будут сносить столичные девятиэтажки
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
В Туле ученик четвертого класса держит в страхе всю школу Из-за агрессивного ученика родители других детей попросили перевести их на домашнее обучение.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь