Облизбирком рекомендовал кандидатуру Татьяны Лифановой в избирательную комиссию Нижнего Новгорода

Из 13 присутствующих на заседании членов избиркома (отсутствовал экс-председатель Сергей Кузьменко) девять проголосовали за ее кандидатуру, четверо воздержались. Теперь кандидатура Лифановой будет направлена на утверждение в городскую Думу Нижнего Новгорода. Татьяна Лифанова ранее была зампредседателя горизбиркома (в составе комиссии созыва 2011−2016 годов).

Напомним, в феврале 2017 Дума Нижнего Новгорода прекратила полномочия члена местного избиркома, адвоката Вадима Овчинникова «по его собственному желанию». Как сообщала тогда начальник юридического управления Гордумы Ирина Маслова, он предлагался в состав местного избиркома региональной избирательной комиссией (состав ИК Нижнего Новгорода формируют политические партии, избирком Нижегородской области и городская Дума). Текущий состав городского избиркома был сформирован в апреле 2016 года. Гордума согласовала кандидатуры в текущий состав избирательной комиссии Нижнего Новгорода 20 апреля 2016 года.