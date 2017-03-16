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18:31 (мск), источник: РИА Новости

«Не может идти и речи»: Кремль исключил возможность сделки с США по Крыму

В Кремле исключили возможность сделки по Крыму ради отмены западных санкций. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, повторного референдума по статусу полуострова также не будет.

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В Кремле исключили возможность сделки по Крыму ради отмены западных санкций. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, повторного референдума по статусу полуострова также не будет.

«Об этом не может идти и речи», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможности какой-либо сделки с США.

Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова.

Общий праздник.

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В эти дни Крым отмечает уже третью годовщину воссоединения с Россией. На полуострове проходят праздничные мероприятия, на которых присутствует и делегации с Запада.

Так, в четверг в Симферополе прошло шествие, в котором принял участие и глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко. Он назвал 16 марта праздником не только Крыма, но и Донбасса.

«Вы пошли вперед, мы пошли следом. Это наш общий праздник и самое главное — это праздник нашей родины — России», — сказал Захарченко.

По его мнению, западные страны не имеет права диктовать русским регионам — Крыму и Донбассу — какое будущие для себя они должны избирать.

«Мы вами гордимся. Мы смотрим, как вы строите дороги, как у вас строится экономика. Радуемся вашим теплоэлектростанциям. С гордостью будем прилетать в ваш новый красивый аэропорт», — добавил руководитель ДНР.

Глава Крыма Сергей Аксенов, в свою очередь, заявил, что полуостров развивается, несмотря на негативные внешние факторы.

«Увеличились размеры зарплат, пенсий, социальных пособий. Модернизируются экономика, социальная сфера, реализуется ряд крупных проектов в промышленности, транспортной сфере, энергетике, сельском хозяйстве, туризме, в других отраслях», — отметил он.

Среди наиболее важных проектов чиновник назвал мост через Керченский пролив, трасса «Таврида», Симферопольская и Севастопольская электростанции, новый терминал международного аэропорта «Симферополь».

«Строительства такого масштаба в Крыму не было с советских времен», — подчеркнул Аксенов.

Мифы об «аннексии» и «оккупации» рушатся.

Глава Крыма отметил, что отношение к полуострову в мире меняется.

Сегодня в мировой политической конъюнктуре происходят колоссальные изменения. Все больше людей в мире узнают правду о российском Крыме. Мифы украинской и западной пропаганды об “аннексии” и “оккупации” полуострова рушатся. Ведущие политики в разных странах заявляют о готовности признать российский статус нашего региона.
Глава Крыма Сергей Аксенов

По словам Аксенова, немалую роль сыграла так называемая народная дипломатия — в 2016 году полуостров посетили 47 иностранных делегаций.

«Пресс Украины».

Накануне глава Общественной палаты Крыма, бывший вице-спикер парламента республики Григорий Иоффе рассказал о том, какая судьба ждала бы Крым в составе Украины.

«По тем документам, которые в то время уже появились, мы видели, что в новой Конституции будет выхолощено значение Крыма как автономии, которую ждало понижение статуса и урезания полномочий. Кроме того, планировалось усилить контроль в республике со стороны Киева», — рассказал Иоффе в эфире радиостанции «Спутник в Крыму».

При этом Крым был единственной автономией в составе Украины, что также накладывало отпечаток на работу с Киевом.

«Все годы мы испытывали на себе пресс украинского государства, которое сквозь зубы позволяло нам этот статус выдерживать», — отметил Иоффе.

Запад начинает понимать.

В поддержку Крыма начинают высказываться и многие западные политики. Так, например, член подкомитета британской палаты лордов по вопросам внешней политики ЕС Ричард Бэлф поддержал результаты референдума.

«Уже почти десять лет назад жители полуострова говорили, что хотят быть в составе российского государства. Спустя некоторое время Москва осуществила желание и вернула Крым обратно», — заявил он в интервью газете «Известия».

При этом парламентарий уверен, что выход Великобритании из ЕС не скажется на позиции страны: в ближайшие годы Лондон будет придерживаться общей политики Евросоюза.

Бэлф считает, что признание полуострова российским было бы «очень дружеским решением».

Результаты опроса «Sputnik. Мнения» показали, что более трети немцев (36%) и итальянцев (34%) считают Крым частью России. Такого же мнения придерживается примерно четверть британцев (26%) и американцев (23%) и пятая часть опрошенных французов.

Чаще других Крым называют российским немцы, в основном молодежь. Во Франции, напротив, это мнение разделяют преимущественно люди старшего поколения — так высказалась почти треть респондентов старше 55 лет.

Опрос был проведен с 16 по 22 февраля международной исследовательской компанией TNS Global. В нем приняло участие 5138 респондентов.

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