Путин раскритиковал введение санкции против российских банков

«Никаких мер не будет принято. Странная тема. Какие меры можно принять? Не воевать же с ними, если они глупости делают. Это же должно как-то рассчитываться», — сообщил он.

Президент сказал, что плохо все, так неправильно, потому что там кредиты есть на ком-то. Теперь отдавать будет некому, что ли

«Санкции сроком на один год будут применены к публичному акционерному обществу “Сбербанк”, ОАО VS Bank, ОАО “Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк” (Проминвестбанк. — RNS), ОАО “ВТБ Банк”, ОАО “БМ Банк” в части предотвращения вывода капиталов указанными юридическими лицами за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц», — говорится в сообщении.

15 марта Национальный банк Украины предложил ввести санкции в отношении банков с российским государственным капиталом, работающих на территории страны. Ограничения предусматривают запрет на вывод капитала за пределы Украины и операции с материнскими компаниями в России.