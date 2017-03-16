Путин раскритиковал введение санкции против российских банков

«Никаких мер не будет принято. Странная тема. Какие меры можно принять? Не воевать же с ними, если они глупости делают. Это же должно как-то рассчитываться», — сообщил он.
Он ответил, что президент раскритиковал введение санкций.
Президент сказал, что плохо все, так неправильно, потому что там кредиты есть на ком-то. Теперь отдавать будет некому, что ли
Владимир Лисинсовладелец НЛМК
Ранее сегодня президент Украины Петр Порошенко утвердил санкции в отношении ряда российских банков.
«Санкции сроком на один год будут применены к публичному акционерному обществу “Сбербанк”, ОАО VS Bank, ОАО “Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк” (Проминвестбанк. — RNS), ОАО “ВТБ Банк”, ОАО “БМ Банк” в части предотвращения вывода капиталов указанными юридическими лицами за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц», — говорится в сообщении.
15 марта Национальный банк Украины предложил ввести санкции в отношении банков с российским государственным капиталом, работающих на территории страны. Ограничения предусматривают запрет на вывод капитала за пределы Украины и операции с материнскими компаниями в России.
Сегодня дочерний банк Сбербанка на Украине временно заблокировал расходные операции по кредитным картам для физических лиц. Накануне банк ввел новые лимиты на операции клиентов. С 16 марта введен лимит переводов с карты на карту — 30 тыс. гривен в день с учетом комиссии. Также были введены ограничения по корпоративным картам: на операции по снятию наличных средств с карточных счетов в размере 20 000 гривен, $750 или €700 (в зависимости от валюты счета) в сутки по одному карточному счету клиента, а также на любые безналичные операции с карточных счетов (в том числе, но не исключительно, переводов с карт банка, расчетов картами банка в торгово-сервисных сетях, расчетов в сети интернет и др.) в размере 30 000 гривен, $1100 или €1000 (в зависимости от валюты счета) в сутки по одному карточному счету клиента. Максимальная сумма одного перевода с учетом комиссии остается на уровне 14 999 гривен, максимальная сумма всех переводов за месяц ограничена суммой 149 999 гривен.
13 марта головной офис Сбербанка в Киеве, на улице Владимирской, приостановил работу из-за блокады активистами националистических организаций «Азов» и «Правый сектор» (организация, запрещенная в РФ). Также Сбербанк сообщил о том, что за последнюю неделю зафиксировано более 26 фактов вандализма в отношении отделений и банкоматов «дочки» Сбербанка на Украине. 14 марта сотрудники дочернего банка Сбербанка на Украине обратились с открытым письмом к президенту страны Петру Порошенко. Документ содержал просьбу помочь в восстановлении работы кредитной организации. Вечером того же дня митингующие забросали камнями отделения Альфа-банка в Киеве.
Россия поднимет вопрос нападений на дочерние предприятия российских банков на Украине на встрече трехсторонней контактной группы, сообщил 14 марта RNS полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию на Украине Борис Грызлов.