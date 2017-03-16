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17:55 (мск), источник: RNS

Путин раскритиковал введение санкции против российских банков

Президент России Владимир Путин раскритиковал введение Украиной санкций против российских банков, сообщил журналистам совладелец НЛМК Владимир Лисин. Он отметил, что никаких ответных мер в отношении Украины предпринято не будет.

Источник: Reuters

«Никаких мер не будет принято. Странная тема. Какие меры можно принять? Не воевать же с ними, если они глупости делают. Это же должно как-то рассчитываться», — сообщил он.

Он ответил, что президент раскритиковал введение санкций.

Президент сказал, что плохо все, так неправильно, потому что там кредиты есть на ком-то. Теперь отдавать будет некому, что ли
Владимир Лисинсовладелец НЛМК

Ранее сегодня президент Украины Петр Порошенко утвердил санкции в отношении ряда российских банков.

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«Санкции сроком на один год будут применены к публичному акционерному обществу “Сбербанк”, ОАО VS Bank, ОАО “Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк” (Проминвестбанк. — RNS), ОАО “ВТБ Банк”, ОАО “БМ Банк” в части предотвращения вывода капиталов указанными юридическими лицами за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц», — говорится в сообщении.

15 марта Национальный банк Украины предложил ввести санкции в отношении банков с российским государственным капиталом, работающих на территории страны. Ограничения предусматривают запрет на вывод капитала за пределы Украины и операции с материнскими компаниями в России.

Сегодня дочерний банк Сбербанка на Украине временно заблокировал расходные операции по кредитным картам для физических лиц. Накануне банк ввел новые лимиты на операции клиентов. С 16 марта введен лимит переводов с карты на карту — 30 тыс. гривен в день с учетом комиссии. Также были введены ограничения по корпоративным картам: на операции по снятию наличных средств с карточных счетов в размере 20 000 гривен, $750 или €700 (в зависимости от валюты счета) в сутки по одному карточному счету клиента, а также на любые безналичные операции с карточных счетов (в том числе, но не исключительно, переводов с карт банка, расчетов картами банка в торгово-сервисных сетях, расчетов в сети интернет и др.) в размере 30 000 гривен, $1100 или €1000 (в зависимости от валюты счета) в сутки по одному карточному счету клиента. Максимальная сумма одного перевода с учетом комиссии остается на уровне 14 999 гривен, максимальная сумма всех переводов за месяц ограничена суммой 149 999 гривен.

Источник: Reuters

13 марта головной офис Сбербанка в Киеве, на улице Владимирской, приостановил работу из-за блокады активистами националистических организаций «Азов» и «Правый сектор» (организация, запрещенная в РФ). Также Сбербанк сообщил о том, что за последнюю неделю зафиксировано более 26 фактов вандализма в отношении отделений и банкоматов «дочки» Сбербанка на Украине. 14 марта сотрудники дочернего банка Сбербанка на Украине обратились с открытым письмом к президенту страны Петру Порошенко. Документ содержал просьбу помочь в восстановлении работы кредитной организации. Вечером того же дня митингующие забросали камнями отделения Альфа-банка в Киеве.

Россия поднимет вопрос нападений на дочерние предприятия российских банков на Украине на встрече трехсторонней контактной группы, сообщил 14 марта RNS полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию на Украине Борис Грызлов.

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