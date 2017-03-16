Назарбаев рассказал, будут ли досрочные выборы в парламент

Во время встречи президенту задали вопрос, предстоят ли после принятия закона о конституционных изменениях досрочные парламентские выборы.
Есть такое выражение, что после выборов и женитьбы не всегда получаешь то, что хотел. Почему люди жаждут новых выборов? Парламент избран до 2021 года, он будет работать весь срок.
Участники встречи обсудили ряд аспектов процесса трансформации казахстанской экономики в рамках реализации Послания «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», вопросы антикоррупционной деятельности, особенности современного этапа политической модернизации, внешнеполитические приоритеты Казахстана в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН, а также другие значимые темы.
Во встрече приняли участие журналисты телеканалов «Казахстан», «Хабар», «МИР», газеты «Айқын», журнала «Esquire», информационного агентства «Казинформ».