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18:10 (мск), источник: ТАСС

Эрдоган обвинил ЕС в «крестовом походе» против ислама

Так президент Турции прокомментировал решение Европейского суда юстиции, подтвердившего право работодателей запрещать работницам носить хиджабы.

Источник: AP 2017
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МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Евросоюз в том, что он пытается начать «крестовый поход» против ислама, сообщает агентство AFP. Причиной для таких высказываний стало решение Европейского суда юстиции, который подтвердил право работодателей вводить правила, запрещающие служащим носить на работе мусульманские женские головные платки и другие «видимые символы религиозной принадлежности».

«Как насчет религиозной свободы? — цитирует AFP слова Эрдогана. — Кто принял такое решение? Европейский суд юстиции». «Дорогие братья, они начали крестовый поход против полумесяца», — добавил президент Турции, имея в виду полумесяц как символ мусульманской религии.

«Позор Евросоюзу, — цитирует Эрдогана агентство Reuters. — Долой ваши европейские принципы, ценности и юстицию. Они начали столкновение между крестом и полумесяцем, другого объяснения нет».

Комментарии
14
Сергей Саморуков
Во Франции хоть раз были ? В школах Франции тоже жёстко отслеживают религиозную атрибутику ЛЮБУЮ . Добавлю , что и в России , если у фирмы есть свой дресс код , то прийти , как Вам хочется не удастся . Тут же вылетите вон хоть в хиджабе , хоть с крестом . А не нравится Франция , так дуй к своим под минареты . Никто не держит .
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Александр Романский
Крестовый поход? Пока что исламский фундаментализм агрессивно вторгается в христианский мир. Как лиса, попросившаяся переночевать у зайца, его же и выгоняет (русская нар. сказка). Если ты исповедуешь ислам, то не лезь в церковь в хиджабе, уважай другую религию и культуру. Иначе - получишь на полумесяц)))
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Михаил Бегемотов
Ну, господа, религию надо уважать. Но, при всем уважении, если уж соблюдать свободу совести, то до конца. И в этом случае, объясните мне, почему девушка -атеистка в мусульманской стране обязана носить длинные юбки? Я полагаю, что находясь в исламском государстве, нужно соблюдать приличия той страны, а находясь в европейском - подчиняться порядкам Европы.
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