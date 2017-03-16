Эрдоган обвинил ЕС в «крестовом походе» против ислама

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Евросоюз в том, что он пытается начать «крестовый поход» против ислама, сообщает агентство AFP. Причиной для таких высказываний стало решение Европейского суда юстиции, который подтвердил право работодателей вводить правила, запрещающие служащим носить на работе мусульманские женские головные платки и другие «видимые символы религиозной принадлежности».

«Как насчет религиозной свободы? — цитирует AFP слова Эрдогана. — Кто принял такое решение? Европейский суд юстиции». «Дорогие братья, они начали крестовый поход против полумесяца», — добавил президент Турции, имея в виду полумесяц как символ мусульманской религии.

«Позор Евросоюзу, — цитирует Эрдогана агентство Reuters. — Долой ваши европейские принципы, ценности и юстицию. Они начали столкновение между крестом и полумесяцем, другого объяснения нет».