Заместитель Лаврова может занять место Чуркина в ООН — СМИ
Стало известно имя основного кандидата на должность постоянного представителя России в Организации Объединенных Наций (ООН).
Стало известно имя основного кандидата на должность постоянного представителя России в Организации Объединенных Наций (ООН).
Сразу несколько информированных источников утверждают, что главным претендентом на этот пост является заместитель министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова Василий Небензя, передает «КоммерсантЪ».
С июня 2013 года он является заместителем министра иностранных дел России.
«Пока никаких решений (по данному кадровому вопросу.— УНИАН.) не принималось», — заявил
Напомним, 20 февраля в