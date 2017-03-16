Заместитель Лаврова может занять место Чуркина в ООН — СМИ

Сразу несколько информированных источников утверждают, что главным претендентом на этот пост является заместитель министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова Василий Небензя, передает «КоммерсантЪ».

С июня 2013 года он является заместителем министра иностранных дел России.

«Пока никаких решений (по данному кадровому вопросу.— УНИАН.) не принималось», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.