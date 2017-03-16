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18:32 (мск), источник: Крым Press

Александр Захарченко: «Крым показал всему миру наш непобедимый русский характер»

Несмотря на санкции и давление западных стран Крым первым достойно прошел тяжелый путь и доказал всему миру, что наш русский характер непобедим. Об этом в ходе торжественного собрания, посвященного Дню Общекрымского референдума 2014 года и Дню воссоединения Крыма с Россией, заявил глава ДНР Александр Захарченко. По его словам, мужество и стойкость крымчан стала примером для &hellip.

Несмотря на санкции и давление западных стран Крым первым достойно прошел тяжелый путь и доказал всему миру, что наш русский характер непобедим. Об этом в ходе торжественного собрания, посвященного Дню Общекрымского референдума 2014 года и Дню воссоединения Крыма с Россией, заявил глава ДНР Александр Захарченко.

По его словам, мужество и стойкость крымчан стала примером для жителей Донецкой и Луганской республик в борьбе за собственную свободу.

16 марта 2014 года — это большая дата и для Донбасса. Мы радовались вашей победе, с гордостью смотрели на то, как вы вернулись домой. Да, у нас не было автономии как в Крыму, не было особых юридических отношений с Украиной, но право народа на самоопределение было соблюдено. В народных республиках тоже прошли референдумы. И теперь ни одна страна в мире не имеет права нам диктовать, что нам делать и куда возвращаться, — сказал А. Захарченко.

Глава ДНР напомнил, как 26 мая 2014 года Донецк был обстрелян украинской авиацией, появились первые потери среди мирного населения. Ну, а борьбу народа Донбасса за свободу киевские власти вероломно назвали сепаратизмом и терроризмом.

Но как бы тяжело нам не было, мы и сейчас вами гордимся. Мы смотрим, как вы строите процветающий Крым, свою экономику, радуемся вашим новым теплоэлектростанциям, с гордостью будем прилетать в ваш новый аэропорт. Уверен, что скоро овощи, фрукты и вино из Крыма появятся на прилавках ДНР. Уверен, что и Донбасс скоро станет русским. И мы по сухопутному пути приедем в Крым, — заключил А. Захарченко.

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