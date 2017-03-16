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18:43 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Путин обсудил с бизнесменами санкции против банков РФ в Украине

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Бизнес на закрытой встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в четверг обсудил ситуацию в Украине в целом и, в частности, санкции против «дочек» российских госбанков, сообщил глава «Лукойла» Вагит Алекперов. При этом, по его словам, не звучали слова о прекращении работы в Украине и вообще не обсуждались дальнейшие действия российского бизнеса.

Источник: "РИА Новости" Украина

«Конечно, обсуждались разные вопросы, политические вопросы. Многие наши банки, крупные компании функционируют на территории Украины. Ситуация, которая сейчас сложилась, волнует всех. Это огромный рынок, который был достаточно тесно интегрирован для людей», — рассказал Алекперов журналистам.

Согласно решению Совета национальной безопасности и обороны, которое президент Украины Петр Порошенко ввел в действие своим указом, с 16 марта сроком на один год вводятся санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских «Сбербанка» и ВТБ, «БМ Банка» («внучка» ВТБ), Проминвестбанка («дочка» ВЭБа) и VS Bank («дочка» Сбербанка). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.

Отвечая на вопрос, говорилось ли на закрытой встрече Путина с бизнесменами о прекращении сотрудничества с Украиной, глава «Лукойла» отметил: «Нет, такого не было». «Наоборот, наш президент всегда призывает к диалогу», — добавил он.

Уход его компании с украинского рынка Алекперов объяснил в первую очередь общей оптимизацией активов.

Он также заявил, что вопрос о дальнейших действиях российского бизнеса в Украине на закрытой встрече с Путиным не обсуждался.

«Нет, этот вопрос не обсуждали. Обсуждали общую ситуацию», — сказал он.

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