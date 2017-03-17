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07:39 (мск), источник: Коммерсантъ

Яна Дорофеева вернулась в администрацию губернатора

Новым замглавы администрации губернатора Пермского края стала Яна Дорофеева, распоряжение о ее назначении с 20 марта подписал глава региона Максим Решетников.

Госпожа Дорофеева будет курировать правовой блок. Таким образом, она заменит на этой должности Николая Подбельского, уволившегося из администрации по собственному желанию в феврале 2017 года.

Госпожа Дорофеева сейчас занимает пост руководителя агентства по делам юстиции и мировых судей Пермского края. Однако долгие годы она проработала именно в администрации губернатора. Так, в частности, с октября 2006 года по июль 2012 года она занимала пост председатель департамента государственного управления администрации губернатора Пермского края.

Отметим, что со сменой губернаторской власти уже второй бывший руководитель администрации губернатора в нее возвращается — ранее замглавы трудоустроилась Елена Соснина. Она сменила Сергея Юрпалова, одного из соратников прежнего губернатора Виктора Басаргина.

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