Яна Дорофеева вернулась в администрацию губернатора

Госпожа Дорофеева будет курировать правовой блок. Таким образом, она заменит на этой должности Николая Подбельского, уволившегося из администрации по собственному желанию в феврале 2017 года.



Госпожа Дорофеева сейчас занимает пост руководителя агентства по делам юстиции и мировых судей Пермского края. Однако долгие годы она проработала именно в администрации губернатора. Так, в частности, с октября 2006 года по июль 2012 года она занимала пост председатель департамента государственного управления администрации губернатора Пермского края.



Отметим, что со сменой губернаторской власти уже второй бывший руководитель администрации губернатора в нее возвращается — ранее замглавы трудоустроилась Елена Соснина. Она сменила Сергея Юрпалова, одного из соратников прежнего губернатора Виктора Басаргина.