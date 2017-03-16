The Guardian узнал план действий Букингемского дворца после смерти королевы

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU — Проработанный план действий на часы до и после смерти королевы Великобритании Елизаветы II разработан Букингемским дворцом. Причем есть несколько возможных вариантов развития событий, каждый из которых оговорен особо. Соответствующие документы есть в распоряжении самого дворца, правительства страны и «Би-би-си».

Как отмечает The Guardian, основной план действий предполагает, что 90-летняя Елизавета II скончается в результате непродолжительной болезни. Предполагается, что в последние часы рядом будут находиться ее родственники и врачи.

Как отмечает The Guardian, основной план действий предполагает, что 90-летняя Елизавета II скончается в результате непродолжительной болезни. Предполагается, что в последние часы рядом будут находиться ее родственники и врачи.

Когда ее глаза закроются навсегда, принц Чарльз станет королем и его братья и сестра поцелуют ему руку, заключает The Guardian.

65 лет на троне: жизнь и правление Елизаветы II

Личный секретарь королевы свяжется с премьер-министром страны. Последний раз смерть монарха Великобритания переживала 65 лет назад, и после смерти Георга VI во избежание утечек информации был использован код «Угол Гайд-парка». В случае Елизаветы II кодом будет фраза «Лондонский мост рухнул».

После этого о кончине сообщат главам 15 правительств стран, где британская королева является формальным главой государства, а также руководству 36 стран-членов Британского Содружества.

Затем сообщения будут отправлены всем ведущим мировым СМИ.

«Би-би-си» активирует систему оповещения в чрезвычайных ситуациях, которая была создана еще во времена холодной войны на случай атаки на объекты инфраструктуры страны. Как отмечает The Guardian, некоторые видели систему во время учений, большинство же вообще не знает, как она работает и не представляет, какие звуковые сигналы должны раздаваться.

У большинства СМИ уже заготовлены тексты новостей, подборки фотографий и фильмы, посвященные кончине королевы. Так, у The Times уже готовы материалы, которых хватит на 11 дней работы после смерти монарха.