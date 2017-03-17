Воронежская область подписала соглашение о сотрудничестве с Баварией

Правительство Воронежской области и Министерство продовольствия, сельского и лесного хозяйства немецкой земли Бавария подписали соглашение о сотрудничестве, сообщила пресс-служба облправительства в четверг, 16 марта. Документ будет действовать три года.

Соглашение подписали в Москве в завершении встречи губернатора Алексея Гордеева с министром продовольствия, сельского и лесного хозяйства Федеральной земли Бавария Хельмутом Бруннером. Документ предусматривает сотрудничество в сферах животноводства и растениеводства, профессионального аграрного образования и прикладных аграрных исследований, развития сельских территорий, в том числе сельского туризма.

— Есть такая фраза — «в городах живет население, а в селах живет народ». Именно там сохраняются культурные традиции и самоидентификация народа. У Баварии здесь есть чему поучиться: у них работает программа обновления деревень, создания такого уровня и качества жизни, чтобы оставалась молодежь и закреплялись кадры, — отметил губернатор Алексей Гордеев.

Контекст

Сотрудничество между Воронежской областью и Баварией начало активно развиваться после визита делегации региона во главе с Алексеем Гордеевым в Баварию в 2011 году. В августе 2015 года стороны договорились о создании совместной программы в сфере сельского хозяйства.

В апреле 2016 года воронежские власти подготовили проекты соглашений о сотрудничестве с Баварией и Венецией. Сотрудничество предполагает совместную разработку планов мероприятий по развитию экономики и транспорта, науки, инноваций, улучшению качества жизни. С Баварией представители региона поработают в сфере сельского и лесного хозяйства и пищевой промышленности.