Нурсултан Назарбаев рассказал о трудности подбора кадров

«Это трудно. Когда-то у Бухар жырау спросили, что для него является самым трудным в жизни. Он ответил: “Нетрудно возглавлять кочевье, если есть озеро, у которого можно остановиться. Нетрудно возглавлять войско, если есть подходящие люди. Самое трудное в жизни — говорить перед народом”. А вот для меня, и для других тоже, самое трудное — подбирать кадры», — сказал Нурсултан Назарбаев в ходе интервью руководителям казахстанских СМИ.

Сегодня Глава государства встретился с представителями республиканских СМИ. Участники встречи обсудили некоторые аспекты трансформации экономики в рамках Послания Главы государства «Третья модернизация Казахстана.

Нурсултан Назарбаев также ответил на вопрос о досрочных выборах в Казахстане.