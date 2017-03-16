Нурсултан Назарбаев рассказал о трудности подбора кадров
В ходе встречи с представителями отечественных СМИ Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о кадровых перестановках, передает МИА «Казинформ».
В ходе встречи с представителями отечественных СМИ Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о кадровых перестановках, передает МИА «Казинформ».
«Это трудно.
Сегодня Глава государства встретился с представителями республиканских СМИ. Участники встречи обсудили некоторые аспекты трансформации экономики в рамках Послания Главы государства «Третья модернизация Казахстана.
Нурсултан Назарбаев также ответил на вопрос о досрочных выборах в Казахстане.