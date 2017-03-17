Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ
В США три женщины ослепли из-за лечения стволовыми клетками
Холдинг Ахметова ответил на изъятие его предприятий в ДНР и ЛНР
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
Город исчезнувших вещей: найденные в Москве предметы с историей Чем пользовались люди, жившие на территории Московского края сотни и тысячи лет назад.
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Хозяев недорогих квартир планируют освободить от налога
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
«Потопить в 30 милях от берега»: Трамп о российском корабле
«Время ставить мат»: юридический удар Киеву от РФ
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Врачи прокомментировали слухи о болезни Юлии Самойловой
Пожилые люди оказались любителями рисковать
«Кнопка» за 20 тыс. руб. для подержанных авто: есть подробности
Самые необычные мосты в мире (видео)
Фоторепортажи
16Неслабый пол
10Фестиваль весны в Индии
8Тайский День слона
1185-летие Наины Ельциной
09:21 (мск), источник: Volga News

Николай Меркушкин: «Новая система выплаты компенсаций требует полного учета расходов»

В четверг, 16 марта, в эфире телеканала «Россия-24» в программе «Главная тема» губернатор Николай Меркушкин в ходе интервью ответил на важные для региона вопросы.

Источник: Volga News

Не осталась без внимания актуальная на протяжении последних месяцев тема изменения подхода к начислению социальных выплат.

Глава региона напомнил, что к принятию изменений побудило принятие федерального закона, согласно нормам которого единовременная денежная выплата (ЕДВ) для ветеранов труда на оплату услуг ЖКХ заменяется компенсацией реально понесенных затрат.

«Если переходишь на компенсацию, оказывается, что эта сумма во многих случаях меньше, чем ЕДВ. Потому что, когда вводили норматив, он рассчитывался примерно, без счетчиков. Это было выгодно ресурсоснабжающим организациям. Когда люди установили счетчики, то по ним стали платить гораздо меньше. А ЕДВ продолжалось платиться в том же объеме по нормативам, — разъяснил Николай Меркушкин. — К примеру, человек платит за коммуналку 2,5 тыс. рублей. Государство должно обеспечить ему 50%-ную компенсацию, то есть 1250 рублей. А ЕДВ составляет 1750 руб. Так вот эти 500 руб. в соответствии с федеральным законом незаконны. Излишне уплаченные деньги — это нецелевое использование средств. Это тюрьма для министра».

Губернатор также сообщил, что федеральный закон позволяет регионам самим определять доход граждан, превышение которого позволяет отказаться от выплаты компенсаций. «Ограничителем можно поставить прожиточный минимум, то есть для людей пенсионного возраста около 8 тыс. рублей. Тот, кто получает больше этой суммы, может лишиться всех компенсаций. Мы понимаем, что это ниже черты бедности и таким людям надо помогать. Поэтому, изучив опыт других регионов, пришли к решению установить порог для выплаты компенсаций в 2,5 прожиточных минимума, у нас это 19,5 тыс. рублей. И только те, кто имеет доход выше, попадают под сокращение некоторых льгот. Этот потолок один из самых высоких в стране. Больше только в Татарстане. Например, в Новосибирске, если пенсия 8,5 тыс. руб., уже никаких льгот не имеешь», — сообщил Николай Меркушкин.

Также глава региона отметил, что закон требует выплаты компенсаций только добросовестным плательщикам за услуги ЖКХ. Сейчас около 10% получателей льгот игнорируют эту обязанность. Кроме того, некоторая часть тех, кому предоставляются компенсации, не проживают на территории Самарской области и не могут рассчитывать на получение средств из бюджета региона. В целом в настоящее время 85% льготополучателей уже получили компенсации.

«Новая система требует строгого выполнения федерального закона, полного учета расходов. Также эти требования заставляют управляющие компании вести прозрачную бухгалтерию. И копия этой бухгалтерии будет находиться в министерстве социального развития, — заметил губернатор. — За счет наведения порядка можно высвободить значительные суммы. Это в интересах большинства населения».

Николай Меркушкин напомнил, что сейчас Самарская область и страна в целом находятся в непростых экономических условиях. «У нас 1% прибыли взяли на федеральный уровень. Это более 3 млрд рублей. Мы не получаем за акциз еще примерно 1, руб., они тоже идут в федеральный бюджет. И не получаем в дорожный фонд. В бюджете текущего года по сравнению с прошлым годом мы не имеем 7,2 млрд рублей. Эти средства необходимы федеральному бюджету для закрытия проблем с пенсионным фондом страны. Очень сложный бюджет, — подчеркнул глава региона. — Поэтому в этой обстановке не считать деньги, давать возможность манипулировать бюджетными средствами ресурсопоставляющим организациям, УК, недобросовестным людям, конечно, мы не можем. Поэтому был и принят федеральный закон, который перекрывает каналы растранжиривания государственных денег».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Теплицы, разрушающие древний могильник, могут снести
США просят Россию выдать хакеров без договора об экстрадиции
ООН опасается, что не справится с потоком беженцев из Мосула
Снятие наличных с пластиковых карт может стать дороже
Названа предварительная сумма ремонта «Адмирала Кузнецова»
В Сирии обстреляли самолеты ВВС Израиля зенитными ракетами
Американские сенаторы поссорились из-за Путина
Хрущевок не останется и в регионах России
Спорт
Всё равно мужики. Как «Ростов» бился в Манчестере "Ростов" проиграл. Но заставил вратаря "МЮ" поработать и сохранил интригу до последней секунды.
Авто
В российском автопарке сменился лидер среди иномарок Самой популярной иномаркой в России, по состоянию на 1 января 2017 года, стал Ford Focus. Таким образом, американское авто сместило с первого места прежнего лидера - Toyota
Hi-Tech
Российский сервис определит, насколько ваше фото «крутое» Everypixel использует технологии искусственного интеллекта, чтобы оценить фото. Hi-Tech Mail.Ru провел исследование и выяснил, какие снимки нравятся сервису
Кино
Россия ответила роликом с Петросяном на доклад НАТО про КВН Ранее Центр стратегических коммуникаций НАТО признал российскую передачу КВН инструментом политической борьбы
Недвижимость
Как сделать большую и удобную, но недорогую кухню
В Дубае напечатают на принтере первый небоскреб
Квартиры с видом на водоем: где искать и сколько стоят
Дачные кооперативы в России будут упразднены
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Екатерина Волкова исполнила мечту дочери Шестой день рождения Лиза отмечает в Париже.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь