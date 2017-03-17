Николай Меркушкин: «Новая система выплаты компенсаций требует полного учета расходов»

Не осталась без внимания актуальная на протяжении последних месяцев тема изменения подхода к начислению социальных выплат.

Глава региона напомнил, что к принятию изменений побудило принятие федерального закона, согласно нормам которого единовременная денежная выплата (ЕДВ) для ветеранов труда на оплату услуг ЖКХ заменяется компенсацией реально понесенных затрат.

«Если переходишь на компенсацию, оказывается, что эта сумма во многих случаях меньше, чем ЕДВ. Потому что, когда вводили норматив, он рассчитывался примерно, без счетчиков. Это было выгодно ресурсоснабжающим организациям. Когда люди установили счетчики, то по ним стали платить гораздо меньше. А ЕДВ продолжалось платиться в том же объеме по нормативам, — разъяснил Николай Меркушкин. — К примеру, человек платит за коммуналку 2,5 тыс. рублей. Государство должно обеспечить ему 50%-ную компенсацию, то есть 1250 рублей. А ЕДВ составляет 1750 руб. Так вот эти 500 руб. в соответствии с федеральным законом незаконны. Излишне уплаченные деньги — это нецелевое использование средств. Это тюрьма для министра».

Губернатор также сообщил, что федеральный закон позволяет регионам самим определять доход граждан, превышение которого позволяет отказаться от выплаты компенсаций. «Ограничителем можно поставить прожиточный минимум, то есть для людей пенсионного возраста около 8 тыс. рублей. Тот, кто получает больше этой суммы, может лишиться всех компенсаций. Мы понимаем, что это ниже черты бедности и таким людям надо помогать. Поэтому, изучив опыт других регионов, пришли к решению установить порог для выплаты компенсаций в 2,5 прожиточных минимума, у нас это 19,5 тыс. рублей. И только те, кто имеет доход выше, попадают под сокращение некоторых льгот. Этот потолок один из самых высоких в стране. Больше только в Татарстане. Например, в Новосибирске, если пенсия 8,5 тыс. руб., уже никаких льгот не имеешь», — сообщил Николай Меркушкин.

Также глава региона отметил, что закон требует выплаты компенсаций только добросовестным плательщикам за услуги ЖКХ. Сейчас около 10% получателей льгот игнорируют эту обязанность. Кроме того, некоторая часть тех, кому предоставляются компенсации, не проживают на территории Самарской области и не могут рассчитывать на получение средств из бюджета региона. В целом в настоящее время 85% льготополучателей уже получили компенсации.

«Новая система требует строгого выполнения федерального закона, полного учета расходов. Также эти требования заставляют управляющие компании вести прозрачную бухгалтерию. И копия этой бухгалтерии будет находиться в министерстве социального развития, — заметил губернатор. — За счет наведения порядка можно высвободить значительные суммы. Это в интересах большинства населения».

Николай Меркушкин напомнил, что сейчас Самарская область и страна в целом находятся в непростых экономических условиях. «У нас 1% прибыли взяли на федеральный уровень. Это более 3 млрд рублей. Мы не получаем за акциз еще примерно 1, руб., они тоже идут в федеральный бюджет. И не получаем в дорожный фонд. В бюджете текущего года по сравнению с прошлым годом мы не имеем 7,2 млрд рублей. Эти средства необходимы федеральному бюджету для закрытия проблем с пенсионным фондом страны. Очень сложный бюджет, — подчеркнул глава региона. — Поэтому в этой обстановке не считать деньги, давать возможность манипулировать бюджетными средствами ресурсопоставляющим организациям, УК, недобросовестным людям, конечно, мы не можем. Поэтому был и принят федеральный закон, который перекрывает каналы растранжиривания государственных денег».