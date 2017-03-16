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21:02 (мск), источник: РИА Новости

В ЦИК назвали возможную дату президентских выборов

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Президентские выборы 2018 года в случае поддержки проекта Минтруда РФ о переносе выходных дней могут пройти 4 или 18 марта — в зависимости от исхода рассмотрения предложенных законодательных поправок, которые внесены в Госдуму, сообщила РИА Новости секретарь ЦИК России Майя Гришина.

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что министерство труда России подготовило проект постановления правительства РФ о переносе выходных дней в 2018 году, согласно которому днями отдыха в следующем году планируется сделать дни с 8 по 11 марта.

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«В принципе, по действующему законодательству это 4 марта, по возможному проекту поправок, который сейчас обсуждается, это может быть 18 марта», — сообщила Гришина РИА Новости в ответ на вопрос о том, в какой день пройдут президентские выборы в случае поддержки проекта Минтруда правительством.

Очередные президентские выборы в России состоятся в следующем году. Согласно действующему законодательству, выборы президента проходят во второе воскресенье марта; таким образом, день голосования выпадает в 2018 году на 11 марта. По закону, если второе воскресенье является совмещенным, послепраздничным или рабочим днем в связи с переносом праздников, день выборов переносится на первое воскресенье, в 2018 году это будет 4 марта. Вместе с тем поправки, внесенные ранее на рассмотрение Госдумы, предполагают перенесение дня голосования в вышеупомянутых случаях на третье воскресенье месяца. В случае их принятия выборы могут совпасть с годовщиной вхождения Крыма в состав РФ — 18 марта.

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