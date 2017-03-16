В САП подтвердили: супруга Насирова внесла за него залог в 100 миллионов

Об этом сообщается на странице Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

«Сегодня супруга Романа Насирова, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия), внесла денежный залог, определенный постановлением следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 7 марта 2017 года в размере 100 млн грн на специальный счет Соломенского районного суда», — говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 7 марта Соломенский районный суд Киева избрал Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней, до 30 апреля с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн.

13 марта Апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения Насирову. Также суд отказался увеличить размер залога до 2 млрд грн.

Справка УНИАН. Насирова подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Следствие считает, что высокопоставленный чиновник в течение 2015−2016 годов, действуя в интересах народного депутата Украины Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать необоснованные решения о рассрочке налогового долга ООО «Фирма «Хас», ООО «Карпатнадраинвест», ООО «Надра Геоцентр». В течение указанного периода Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенных для этого документов. Такими решениями государству причинен ущерб на сумму почти 2 млрд грн.