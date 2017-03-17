И. Метшин: «Модернизация поликлиник Казани — вопрос ближайших 2−3 лет»
По поручению Президента республики начата разработка соответствующей
По поручению Президента республики начата разработка соответствующей
(Город Казань KZN.RU, 16 марта). В этом году в Казани будет отремонтировано и сдано в эксплуатацию одно из самых больших медицинских учреждений города — поликлиника № 21 на ул. Зорге. Также новое учреждение амбулаторного типа появится в поселке Вознесенское Советского района. О масштабных планах модернизации учреждений первичной медицинской сети рассказал в прямом эфире телепередачи «Тема» Мэр Казани Ильсур Метшин.
В ходе передачи к Мэру с вопросом об улучшении качества медицинского обслуживания в поликлиниках обратился житель дома по ул. Горсоветская, 17/1. Я всю жизнь живу в Казани. Недавно вышел на пенсию. Пожилые часто говорят, что жизнь с годами становится хуже, но я не согласен. К примеру, наш двор отремонтировали, появилась новая детская площадка и парковочные места. Однако для нас, пенсионеров, остается актуальной работа поликлиник. Попасть к специалистам трудно, — поделился пенсионер.
И. Метшин поблагодарил жителя за вопрос, отметив, что горожане видят изменения, происходящие в городе в сфере благоустройства дворов и капремонта домов. Однако вопрос медицинского обслуживания населения остается одним из наиболее острых. «Статистика показывает, что 80% обращений жителей Казани приходится на первичную сеть. Абсолютно понятен вопрос и готов рассказать, что собираемся делать. Прежде всего, это проблема всей страны. Это не значит, что надо прятаться за
Офис врачей общей практики и участковых
И. Метшин напомнил, что Президент Татарстана Рустам Минниханов на отчетной сессии Казанской городской Думы объявил о том, что будет дан старт новой программе капитального ремонта поликлиник. По словам главы города, поручения даны и уже разрабатывается
Глава города обратил внимание на то, что городские стационары в 85% случаях уже приведены в достойное состояние. «Но первичная сеть продолжает оставлять желать лучшего. В этом году программа начнет реализовываться. Более того, запускается серьезнейшая программа “Дружелюбная поликлиника”. Мы с главами районов посетили ряд учреждений, в которых министр здравоохранения Татарстана Адель Вафин презентовал проект и рассказал, как будет это реализовываться в Казани. Это не за горами, это не светлое будущее, а то, что мы увидим в ближайшие 2−3 года», — подчеркнул Мэр, отвечая на вопрос телезрителя.