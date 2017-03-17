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09:45 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

И. Метшин: «Модернизация поликлиник Казани — вопрос ближайших 2−3 лет»

По поручению Президента республики начата разработка соответствующей проектно-сметной документации.

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 16 марта). В этом году в Казани будет отремонтировано и сдано в эксплуатацию одно из самых больших медицинских учреждений города — поликлиника № 21 на ул. Зорге. Также новое учреждение амбулаторного типа появится в поселке Вознесенское Советского района. О масштабных планах модернизации учреждений первичной медицинской сети рассказал в прямом эфире телепередачи «Тема» Мэр Казани Ильсур Метшин.

В ходе передачи к Мэру с вопросом об улучшении качества медицинского обслуживания в поликлиниках обратился житель дома по ул. Горсоветская, 17/1. Я всю жизнь живу в Казани. Недавно вышел на пенсию. Пожилые часто говорят, что жизнь с годами становится хуже, но я не согласен. К примеру, наш двор отремонтировали, появилась новая детская площадка и парковочные места. Однако для нас, пенсионеров, остается актуальной работа поликлиник. Попасть к специалистам трудно, — поделился пенсионер.

И. Метшин поблагодарил жителя за вопрос, отметив, что горожане видят изменения, происходящие в городе в сфере благоустройства дворов и капремонта домов. Однако вопрос медицинского обслуживания населения остается одним из наиболее острых. «Статистика показывает, что 80% обращений жителей Казани приходится на первичную сеть. Абсолютно понятен вопрос и готов рассказать, что собираемся делать. Прежде всего, это проблема всей страны. Это не значит, что надо прятаться за чьи-то спины. Здравоохранение со времен развала СССР финансировалось по остаточному принципу. Капитального ремонта и замены оборудования учреждения городских больниц, стационаров, поликлиник и роддомов не видели десятилетиями. Сегодня ситуация меняется. Государство уделяет этому большое внимание, в первую очередь, нашим стационарам, службам неотложной помощи, где спасают жизни людей. Пока федеральной программы по поликлиникам нет, но в этом году, как нас заверил Минздрав, будет отремонтирована и сдана большая поликлиника № 21 на ул. Зорге, также в поселке Вознесенское будем завершать фронт работ», — рассказал Мэр.

Офис врачей общей практики и участковых врачей-педиатров откроется в поселке Вознесенское на ул. Грачиная. Соответствующее распоряжение подписано в Кабмине РТ. Строительство планируется завершить в текущем году.

И. Метшин напомнил, что Президент Татарстана Рустам Минниханов на отчетной сессии Казанской городской Думы объявил о том, что будет дан старт новой программе капитального ремонта поликлиник. По словам главы города, поручения даны и уже разрабатывается проектно-сметная документация. «Дай бог, чтобы не было экономических катаклизмов, чтобы мы при всей этой сложности работали и созидали, чтобы у предприятий была возможность платить зарплаты и налоги. У нашего Президента в планах в ближайшие три-четыре года отремонтировать учреждения всей первичной сети и столицы и республики. Для нас это самый важный вопрос», — отметил Мэр.

Глава города обратил внимание на то, что городские стационары в 85% случаях уже приведены в достойное состояние. «Но первичная сеть продолжает оставлять желать лучшего. В этом году программа начнет реализовываться. Более того, запускается серьезнейшая программа “Дружелюбная поликлиника”. Мы с главами районов посетили ряд учреждений, в которых министр здравоохранения Татарстана Адель Вафин презентовал проект и рассказал, как будет это реализовываться в Казани. Это не за горами, это не светлое будущее, а то, что мы увидим в ближайшие 2−3 года», — подчеркнул Мэр, отвечая на вопрос телезрителя.

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