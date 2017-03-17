Защита экс-губернатора Юревича опровергла связь его дела с «делом Сугробова»

МОСКВА. /ТАСС/. Защитник бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича юрист Игорь Трунов опроверг информацию агентства РБК о взаимосвязи дела его подзащитного и уголовного преследования руководителей Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Дениса Сугробова и Бориса Колесникова.

«Предприниматель Владимир Райзвих, который являлся поставщиком медицинского оборудования из Германии, действительно является свидетелем по делу Сугробова и также фигурирует в нашем деле. Но это разные, никак не связанные между собой его показания и разные уголовные дела. Какое отношение Сугробов может иметь к Юревичу или наоборот? Просто получилось так, что и там и там Райзвих проходит свидетелем», — сказал ТАСС Трунов.

Он отметил, что Юревич, как и его юристы, узнал об уголовном деле из СМИ. По его словам, следователи, которые располагают всей контактной информацией как экс-губернатора, так и его адвокатов, никуда их не вызывали и ни о чем не уведомляли.