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08:29 (мск), источник: ТАСС

Защита экс-губернатора Юревича опровергла связь его дела с «делом Сугробова»

Адвокат бывшего главы Челябинской области заявил, что Юревич, как и его юристы, узнал об уголовном деле из СМИ, и следователи никуда их не вызывали и ни о чем не уведомляли.

Источник: Пресс-служба губернатора Челябинской области

МОСКВА. /ТАСС/. Защитник бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича юрист Игорь Трунов опроверг информацию агентства РБК о взаимосвязи дела его подзащитного и уголовного преследования руководителей Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Дениса Сугробова и Бориса Колесникова.

«Предприниматель Владимир Райзвих, который являлся поставщиком медицинского оборудования из Германии, действительно является свидетелем по делу Сугробова и также фигурирует в нашем деле. Но это разные, никак не связанные между собой его показания и разные уголовные дела. Какое отношение Сугробов может иметь к Юревичу или наоборот? Просто получилось так, что и там и там Райзвих проходит свидетелем», — сказал ТАСС Трунов.

Он отметил, что Юревич, как и его юристы, узнал об уголовном деле из СМИ. По его словам, следователи, которые располагают всей контактной информацией как экс-губернатора, так и его адвокатов, никуда их не вызывали и ни о чем не уведомляли.

«Юревич рассказал: “я моюсь в душе и смотрю, телефон разрывается, думаю, наверное что-то случилось”. Мы обо всем узнали из СМИ, хотя у следователей были все наши телефоны для связи. Что ж, завтра будем звонить сами в СК и узнавать», — пояснил Трунов.

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По словам юриста, уголовное преследование Юревич связывает со своей политической деятельностью.

«На него уже пытались возбудить уголовное дело, когда он столкнулся с кем-то на хоккейной тренировке, но ничего не получилось. Теперь достали из закромов дело 2012 года, которое и так трещит по швам. Юревич вообще не имел отношения ни к бывшему министру здравоохранения Челябинской области, ни к закупке медоборудования (томографов)», — заключил Трунов.

Уголовные дело

16 марта следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении Юревича о получении им взятки.

По данным следствия, Юревич, занимавший в 2012 году должность губернатора Челябинской области, получил взятку от Виталия Тесленко, назначенного им на должность министра здравоохранения Челябинской области, при закупке медоборудования.

В СК не уточнили размера взятки. Защита Юревича также не располагает информацией о какой сумме идет речь.

46-летний Михаил Юревич в 2005—2010 годах возглавлял Челябинск, в 2010 году стал губернатором Челябинской области. 15 января 2014 года президент принял его досрочную отставку с поста главы региона. Он стал депутатом Госдумы, но на последних выборах ЦИК исключил его из предвыборного списка Российской партии пенсионеров за справедливость вместе с еще 41 кандидатом из-за нарушений при подаче документов.

Коррупционный скандал в сфере здравоохранения Челябинской области разгорелся в конце октября 2012 года. В отношении Виталия Тесленко было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. По версии следствия, он вместе с группой лиц получил «откат» в 28 млн рублей при заключении госконтракта в рамках программы «Модернизация здравоохранения Челябинской области на 2011−2012 годы» на закупку медицинского оборудования.

Осенью 2014 года Виталий Тесленко был осужден за получение взяток на общую сумму более 70 млн рублей за содействие при заключении договоров на поставки медоборудования в больницы Челябинской области. Экс-чиновник признал вину и содействовал следствию, его приговорили к семи годам заключения и штрафу в 300 млн рублей. Позднее апелляционная инстанция уменьшила размер штрафа до 100 млн рублей.

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