Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
9-летняя дочь Абдулова посетила премьеру своего первого фильма
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Фото Путина без рубашки, облетевшее мир
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
Город исчезнувших вещей: найденные в Москве предметы с историей Чем пользовались люди, жившие на территории Московского края сотни и тысячи лет назад.
На телеканале Россия стартует супершоу «Танцуют все!» 0+
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных
Хозяев недорогих квартир планируют освободить от налога
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
«Время поставить мат»: РФ 3 года готовила Киеву юридический удар
Не технический сбой: Джигурда о выдворении из ДНР
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
В США три женщины ослепли из-за лечения стволовыми клетками
В Британии доказали, что «правило пяти секунд» для упавшей еды работает
«Кнопка» за 20 тыс. руб. для подержанных авто: есть подробности
Самые необычные мосты в мире (видео)
Фоторепортажи
16Неслабый пол
10Фестиваль весны в Индии
8Тайский День слона
1185-летие Наины Ельциной
09:44 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

И. Метшин: «До 2020 года в Казани будет построено 4 школы на 4896 мест»

Школы на ул. 2-я Азинская и в ЖК «Седьмое небо» должны принять учеников уже в новом учебном году.

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 16 марта). Две новые школы Казани должны принять учеников уже в новом учебном году. К этому времени планируется достроить и сдать школу на ул.2-я Азинская. Еще одна запланированная к открытию — школа в микрорайоне «Седьмое небо». Всего по федеральной программе строительства школ до 2020 года в Казани будет построено четыре общеобразовательных учреждения на 4896 мест. Об этом сообщил Мэр Казани Ильсур Метшин в ходе программы «Тема» на телеканале «Эфир».

Вопрос о строительстве школ градоначальнику задала телезрительница. «Мы три года назад переехали на 2-ю Азинскую и, покупая квартиру, очень надеялись, что вот-вот появится школа. Но стройка, то останавливалась, то возобновлялась, а в этом году мы уже идем в школу и только вот куда — пока не знаем. Другие школы находятся далеко, и хотелось бы спросить у вас, будет ли у нас школа? Спасибо», — обратилась к главе города жительница.

Ильсур Метшин заверил, что школа на ул.2-я Азинская, несмотря на перебои с финансированием, будет достроена. «Мы очень рассчитывали на ту федеральную программу, которую озвучил Президент России Владимир Владимирович Путин в своем послании в 2015 году. И вот первые федеральные деньги пришли, и на них будет достроена эта школа. Сегодня там идут кровельные работы, я недавно посещал стройку, и у меня нет сомнений, что школа будет сдана. Раньше на этой территории располагался частный сектор, а сегодня она прирастает новостройками, и соответственно, детьми. Это радует. Обычно мы открываем набор в школы в феврале, в этой школе, надеюсь, приступим с апреля. Наша уважаемая телезрительница сможет обратиться и записать ребенка в эту школу», — сказал Мэр.

Глава города отметил, что в целом по федеральной программе строительства школ до 2020 года в Казани будет построено четыре школы (включая на ул.2-я Азинская) на 4896 мест. «Но нехватка, тем не менее, огромная. 35% школ работают в две смены, а по образовательному стандарту все школьники должны учиться в одну смену. Для сравнения, в 1998 году в Казани родилось меньше 10 тысяч детей, а в прошлом году — свыше 25 тысяч детей. Проблема есть. Благодаря президентской программе “Бэлэкэч” и федеральной дорожной карте мы решили вопрос с очередями в детсады для детей старше трех лет, но проблемы по школам остаются. Такой сложной ситуации как в Казани нет нигде в Татарстане. Проблема сложная, но решаемая», — заключил Мэр.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Казани пройдет первенство России по художественной гимнастике в групповых упражнениях
США просят Россию выдать хакеров без договора об экстрадиции
ООН опасается, что не справится с потоком беженцев из Мосула
Снятие наличных с пластиковых карт может стать дороже
Названа предварительная сумма ремонта «Адмирала Кузнецова»
В Сирии обстреляли самолеты ВВС Израиля зенитными ракетами
Американские сенаторы поссорились из-за Путина
Хрущевок не останется и в регионах России
Спорт
Всё равно мужики. Как «Ростов» бился в Манчестере "Ростов" проиграл. Но заставил вратаря "МЮ" поработать и сохранил интригу до последней секунды.
Авто
В российском автопарке сменился лидер среди иномарок Самой популярной иномаркой в России, по состоянию на 1 января 2017 года, стал Ford Focus. Таким образом, американское авто сместило с первого места прежнего лидера - Toyota
Hi-Tech
Российский сервис определит, насколько ваше фото «крутое» Everypixel использует технологии искусственного интеллекта, чтобы оценить фото. Hi-Tech Mail.Ru провел исследование и выяснил, какие снимки нравятся сервису
Кино
Россия ответила роликом с Петросяном на доклад НАТО про КВН Ранее Центр стратегических коммуникаций НАТО признал российскую передачу КВН инструментом политической борьбы
Недвижимость
Застройщики Петербурга начали уменьшать скидки
В Дубае напечатают на принтере первый небоскреб
В Госдуме предложили расселить все хрущевки в России
Дачные кооперативы в России будут упразднены
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Екатерина Волкова исполнила мечту дочери Шестой день рождения Лиза отмечает в Париже.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь