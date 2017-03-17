И. Метшин: «До 2020 года в Казани будет построено 4 школы на 4896 мест»

(Город Казань KZN.RU, 16 марта). Две новые школы Казани должны принять учеников уже в новом учебном году. К этому времени планируется достроить и сдать школу на ул.2-я Азинская. Еще одна запланированная к открытию — школа в микрорайоне «Седьмое небо». Всего по федеральной программе строительства школ до 2020 года в Казани будет построено четыре общеобразовательных учреждения на 4896 мест. Об этом сообщил Мэр Казани Ильсур Метшин в ходе программы «Тема» на телеканале «Эфир».

Вопрос о строительстве школ градоначальнику задала телезрительница. «Мы три года назад переехали на 2-ю Азинскую и, покупая квартиру, очень надеялись, что вот-вот появится школа. Но стройка, то останавливалась, то возобновлялась, а в этом году мы уже идем в школу и только вот куда — пока не знаем. Другие школы находятся далеко, и хотелось бы спросить у вас, будет ли у нас школа? Спасибо», — обратилась к главе города жительница.

Ильсур Метшин заверил, что школа на ул.2-я Азинская, несмотря на перебои с финансированием, будет достроена. «Мы очень рассчитывали на ту федеральную программу, которую озвучил Президент России Владимир Владимирович Путин в своем послании в 2015 году. И вот первые федеральные деньги пришли, и на них будет достроена эта школа. Сегодня там идут кровельные работы, я недавно посещал стройку, и у меня нет сомнений, что школа будет сдана. Раньше на этой территории располагался частный сектор, а сегодня она прирастает новостройками, и соответственно, детьми. Это радует. Обычно мы открываем набор в школы в феврале, в этой школе, надеюсь, приступим с апреля. Наша уважаемая телезрительница сможет обратиться и записать ребенка в эту школу», — сказал Мэр.

Глава города отметил, что в целом по федеральной программе строительства школ до 2020 года в Казани будет построено четыре школы (включая на ул.2-я Азинская) на 4896 мест. «Но нехватка, тем не менее, огромная. 35% школ работают в две смены, а по образовательному стандарту все школьники должны учиться в одну смену. Для сравнения, в 1998 году в Казани родилось меньше 10 тысяч детей, а в прошлом году — свыше 25 тысяч детей. Проблема есть. Благодаря президентской программе “Бэлэкэч” и федеральной дорожной карте мы решили вопрос с очередями в детсады для детей старше трех лет, но проблемы по школам остаются. Такой сложной ситуации как в Казани нет нигде в Татарстане. Проблема сложная, но решаемая», — заключил Мэр.