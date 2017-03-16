В Киеве отреагировали на критику Германии насчет блокады ОРДЛО

Об этом в четверг, 16 марта, заявил на запрос DW посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

«Более целесообразным было бы вначале тщательно проанализировать решение СНБО во избежание преждевременных выводов, которые не всегда на пользу делу», — отметил он.

Украинский посол отметил, что речь идет об исключительно временной мере, и «ни в коем случае не имеется в виду блокада временно неподконтрольных украинскому правительству территорий в Донбассе».

По словам Мельника, цель данной меры — «прекратить процесс незаконной экспроприации государственных и частных предприятий Украины на оккупированных территориях», поскольку продолжение деловых отношений с ними означало бы «признание существующего статуса-кво, который противоречит закону».

Как заявил украинский дипломат, «временное приостановление перемещения товаров не коснется гуманитарных перевозок и процесса доставки товаров для частных лиц в регионе».

По его словам, это ограничение также не усложнит пересечение гражданами контактной линии. Мельник заявил о намерении украинских властей в ближайшее время организовать новые пункты пропуска для облегчения поездок в неподконтрольные Киеву районы Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, по словам украинского посла, прекращение перемещения товаров с изъятых предприятий будет отменено сразу же после восстановления прав на собственность.