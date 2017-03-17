Порошенко назвал итоги выборов в Нидерландах победой над популизмом

По результатам подсчета 75% голосов на выборах лидирует Народная партия за свободу и демократию (VVD) (32 места из 150 в парламенте) во главе с действующим премьером Марком Рютте. Второе место (20 мест) достается крайне правой Партии свободы (PVV) во главе с Гертом Вилдерсом, третье место с небольшим отставанием в один голос делят «Христианско-демократический призыв» и «Демократы-66».

«Поздравляю премьер-министра Нидерландов Марка Рютте с победой на парламентских выборах. Пример для всех демократий, как победить популизм», — написал Порошенко в Twitter.

​Он добавил, что надеется на завершение ратификации соглашения об ассоциации с Украиной. Нидерланды — единственная страна ЕС, которая пока не ратифицировала это соглашение. Договор действует на предварительной основе, окончательно документ вступит в силу после его ратификации всеми 28 странами ЕС.