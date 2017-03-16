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00:18 (мск), источник: ТАСС

Американский сенатор Пол считает, что его коллега Маккейн «слегка свихнулся»

ВАШИНГТОН, 16 марта. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Американский сенатор-республиканец Рэнд Пол считает, что его коллега и однопартиец Джон Маккейн «слегка свихнулся». Соответствующее мнение он выразил в интервью телеканалу MSNBC.

Источник: AP 2017

Таким образом Пол, представляющий в Сенате Конгресса США штат Кентукки, прокомментировал сделанное Маккейном заявление о том, что тот якобы «работает на (президента России) Владимира Путина».

«По-моему, он дает очень и очень веские основания для ограничения срока полномочий, — сказал Пол о коллеге. — Видимо, он уже не в самом расцвете сил. Думаю, он, наверное, слегка свихнулся».

80-летний Маккейн, представляющий в верхней палате Конгресса штат Аризона, — один из старейших американских сенаторов. Он воевал во Вьетнаме, был тяжело ранен, несколько лет провел в плену. Некоторые физические ограничения по здоровью сохранились у Маккейна после ранения на всю жизнь. Несмотря на все это, в Сенате он работает уже более 30 лет.

Пол, которому недавно исполнилось 54 года, напротив, один из сравнительно молодых законодателей, как по возрасту, так и по стажу.

Ранее Маккейн заявил, что «сенатор из Кентукки работает теперь на Владимира Путина», поскольку ему не понравилось поведение Пола при обсуждении заявки Черногории на вступление в НАТО.

Аризонец поддерживает эту заявку и предложил коллегам утвердить ее в упрощенном порядке «в связи с отсутствием возражений». Однако представитель Кентукки объявил, что у него есть возражения, после чего ушел из зала заседаний.

Для вступления Черногории в НАТО Сенат Конгресса США должен ратифицировать соответствующий протокол к Североатлантическому договору. При официальной постановке на голосование международные договоры ратифицируются в Сенате большинством в две трети голосов. Москва давно и последовательно выступает против расширения НАТО и приближения военной инфраструктуры альянса к границам России.

Комментарии
4
Карина Еркулаева
психушка по маккейну плачет уже очень давно, сразу же после вьетнамского плена. на него уже давно нужно одеть усмирительную рубашку! Шакал живучий.
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НАТАЛЬЯ ПОПОВА
Mне мeдлeнно, нo вeрно cносит кpышу;
У психoв oбоcтpeниe - веcна.
Mне кажeтся, я слышу как oн дышит,
За cотни килoметров от мeня.
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НАТАЛЬЯ ПОПОВА
слегка свихнулся ..........маккейн?? это анекдот...он давно свихнулся старый маразматик
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