Американский сенатор Пол считает, что его коллега Маккейн «слегка свихнулся»
ВАШИНГТОН, 16 марта. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Американский
ВАШИНГТОН, 16 марта. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Американский
Таким образом Пол, представляющий в Сенате Конгресса США штат Кентукки, прокомментировал сделанное Маккейном заявление о том, что тот якобы «работает на (президента России) Владимира Путина».
«По-моему, он дает очень и очень веские основания для ограничения срока полномочий, — сказал Пол о коллеге. — Видимо, он уже не в самом расцвете сил. Думаю, он, наверное, слегка свихнулся».
80-летний Маккейн, представляющий в верхней палате Конгресса штат Аризона, — один из старейших американских сенаторов. Он воевал во Вьетнаме, был тяжело ранен, несколько лет провел в плену. Некоторые физические ограничения по здоровью сохранились у Маккейна после ранения на всю жизнь. Несмотря на все это, в Сенате он работает уже более 30 лет.
Пол, которому недавно исполнилось 54 года, напротив, один из сравнительно молодых законодателей, как по возрасту, так и по стажу.
Аризонец поддерживает эту заявку и предложил коллегам утвердить ее в упрощенном порядке «в связи с отсутствием возражений». Однако представитель Кентукки объявил, что у него есть возражения, после чего ушел из зала заседаний.
Для вступления Черногории в НАТО Сенат Конгресса США должен ратифицировать соответствующий протокол к Североатлантическому договору. При официальной постановке на голосование международные договоры ратифицируются в Сенате большинством в две трети голосов. Москва давно и последовательно выступает против расширения НАТО и приближения военной инфраструктуры альянса к границам России.
У психoв oбоcтpeниe - веcна.
Mне кажeтся, я слышу как oн дышит,
За cотни килoметров от мeня.