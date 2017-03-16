Американский сенатор Пол считает, что его коллега Маккейн «слегка свихнулся»

Таким образом Пол, представляющий в Сенате Конгресса США штат Кентукки, прокомментировал сделанное Маккейном заявление о том, что тот якобы «работает на (президента России) Владимира Путина».

«По-моему, он дает очень и очень веские основания для ограничения срока полномочий, — сказал Пол о коллеге. — Видимо, он уже не в самом расцвете сил. Думаю, он, наверное, слегка свихнулся».

80-летний Маккейн, представляющий в верхней палате Конгресса штат Аризона, — один из старейших американских сенаторов. Он воевал во Вьетнаме, был тяжело ранен, несколько лет провел в плену. Некоторые физические ограничения по здоровью сохранились у Маккейна после ранения на всю жизнь. Несмотря на все это, в Сенате он работает уже более 30 лет.

Пол, которому недавно исполнилось 54 года, напротив, один из сравнительно молодых законодателей, как по возрасту, так и по стажу.