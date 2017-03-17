Названы 12 кандидатов в свердловские губернаторы

Накануне, 16 марта, более чем за полгода до дня голосования в выборах губернатора Свердловской области, начал работу онлайн-проект с информацией о потенциальных участниках губернаторской кампании. Автором стал екатеринбургский политтехнолог Платон Маматов.

Цель проекта — собрать информацию об активности каждого из возможных претендентов, обобщив данные из СМИ в специальном дайджесте, а также дать экспертную оценку и составить ежедневный рейтинг на сайте gubernator96.com. В его аналитический блок входят известные политтехнологи и консультанты, в том числе Анатолий Гагарин, Глеб Кузнецов, Эдуард Коридоров, Александр Пирогов и другие.

Эксперты отобрали 12 кандидатов, которые с разной степенью вероятности примут участие в выборах. Среди них на первом месте значится действующий свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Кроме него в качестве соискателей рассматриваются лидер свердловских эсеров, депутат Госдумы РФ Александра Буркова, его коллеги по российскому парламенту Андрей Альшевских («Единая Россия») и Николай Езерский (КПРФ), а также вождь ЛДПР Владимир Жириновский. Эксперты портала видят стремление занять губернаторский пост у депутатов свердловского Заксобрания Вячеслава Вегнера (КПРФ) и Дмитрия Ионина («Справедливая Россия»).

Помимо депутатов губернаторские амбиции зафиксированы у мэра Нижнего Тагила Сергея Носова, главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана, а также у полпреда президента РФ в УрФО Игоря Холманских. Вероятно, что конкуренцию депутатам и чиновникам составят лидер свердловского реготделения «Партии пенсионеров» Дмитрий Сергин и председатель свердловского регионального отделения партии «Патриоты России» Сергей Ярутин.