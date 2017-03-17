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00:55 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Насиров вышел из СИЗО

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Отстраненный на время расследования глава Государственной фискальной службы (ГФС) Роман Насиров вышел из Лукьяновского СИЗО под залог 100 млн грн.

Источник: Reuters

В Министерстве юстиции Украины в четверг, 16 марта, подтвердили внесение залога за отстраненного от должности председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова.

В ночь на 7 марта Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения для Насирова в виде ареста на 60 суток, до 30 апреля. Также судья Александр Бобровник установил залог в размере 100 миллионов гривен.

Таким образом, ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) было удовлетворено частично.

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