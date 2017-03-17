Насиров вышел из СИЗО
КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Отстраненный на время расследования глава Государственной фискальной службы (ГФС) Роман Насиров вышел из Лукьяновского СИЗО под залог 100 млн грн.
КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Отстраненный на время расследования глава Государственной фискальной службы (ГФС) Роман Насиров вышел из Лукьяновского СИЗО под залог 100 млн грн.
В Министерстве юстиции Украины в четверг, 16 марта, подтвердили внесение залога за отстраненного от должности председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова.
В ночь на 7 марта Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения для Насирова в виде ареста на 60 суток, до 30 апреля. Также судья Александр Бобровник установил залог в размере 100 миллионов гривен.
Таким образом, ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) было удовлетворено частично.