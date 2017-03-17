Насиров вышел из СИЗО

В Министерстве юстиции Украины в четверг, 16 марта, подтвердили внесение залога за отстраненного от должности председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова.

В ночь на 7 марта Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения для Насирова в виде ареста на 60 суток, до 30 апреля. Также судья Александр Бобровник установил залог в размере 100 миллионов гривен.

Таким образом, ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) было удовлетворено частично.